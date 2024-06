Surgió de Gran Hermano, pasó por varias polémicas y ahora emigró a Ecuador: quién es

A pocas semanas de que concluya Gran Hermano 2023 y se conozca quién apague la luz de la casa, los que siguen dando de qué hablar son los ex concursantes, tanto de la actual, como de otras ediciones.

Una de las personalidades que lograron romper la lógica y atravesar la puerta de la mansión ubicada en Martínez fue Coty Romero, que pudo ser participante de las dos últimas versiones del formato de Telefe. No obstante, hay otras de las mujeres que han podido consolidarse en el mundo del espectáculo.

Recientemente se supo que Juliana Díaz, una de las ex compañeras de la correntina emigró del país para formar parte de un formato televisivo que se suma a GH y al Bailando 2023, del que también fue parte.

Una ex Gran Hermano trabaja y vive en Ecuador, lejos del acoso mediático de Argentina.

“Tini” participó en el Gran Hermano 2022, donde primero ganó protagonismo por su romance con Maxi Guidici. Luego de ser eliminada, tuvo la chance de volver a entrar y fue expulsada por romper las reglas de no hablar del exterior.

Al salir Guidici, siguieron la relación y se mostraron muy unidos. Incluso, se fueron a vivir juntos. Pero los celos en la relación y también profesionales, generaron un quiebre de que no lograron superar.

Tras su paso por el reality que ganó Marcos Ginocchio, recibió el llamado de Marcelo Tinelli para ser parte del concurso de baile. Si bien no le fue mal, quedó muy lejos de la final.

Luego de dejar ambos realities, hizo las valijas y se fue a Ecuador, donde la esperaban ofrecimientos de trabajo en otro reality. “Soy muy feliz de anunciar mi nueva participación en Soy el mejor Ecuador como representante de Argentina”, escribió en Instagram.

“Gracias por esta enorme oportunidad y por confiar en mí. A toda la gente que me apoya, me quiere y al día de hoy sigue eligiéndome, a mi familia que en cada paso están ahí dándome todo el amor y fortaleza. Agradecida de esta nueva vida llena de luces, aprendizajes y haciendo lo que más me gusta. Luchen por sus sueños”, cerró Juliana.