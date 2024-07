Telefe convocó a varias figuras de Gran Hermano para un programa especial

Este sábado se cumplen 20 días de la gala en la que Bautista Mascia se coronó como campeón de Gran Hermano 2023. Por eso, Telefe tiene pensado reunirlo junto a Nicolás y Emmanuel, los finalistas y varios de los jugadores que pasaron por la casa, para un nuevo programa.

El canal apuesta a algunos de los jugadores para reavivar la pantalla que ha perdido audiencia desde que terminó el programa que comandaba Santiago del Moro y el bajo número que registra Survivor: Expedición Robinson, en sus primeras semanas al aire.

Varios de los concursantes del último Gran Hermano volverán a Telefe.

La reaparición de diez de ellos, incluidos los tres finalistas, se dará este último sábado de julio, en una emisión especial de Escape Perfecto, que conduce Iván de Pineda y la China Ansa.

Entre los diez nombres convocados no está el de Juliana Scaglione, que, si bien fue el personaje más rico televisivamente hablando, no será parte, puesto que ya que rescindió contrato con Telefe por no llegar a un acuerdo económico.

Los que sí estarán son los tres finalistas, a los que se les sumarán Darío Martínez Corti, Federico “Manzana” Farías, Martín Ku, Catalina Gorostidi, Virginia Demo, Joel Ledesma y Coty Romero.

Cómo serán las duplas de ex GH para jugar en Escape Perfecto

El reglamento de Escape perfecto indica que se juega en pareja, con un participante contestando preguntas de interés general al lado de Iván y con el otro entrando a la jaula contrarreloj con la intención de completar desafíos y salir de ahí con premios bajo el brazo que luego cotiza la China Ansa.

De acuerdo a la afinidad que han logrado tanto adentro como afuera de la casa, se entiende que las cinco parejas serán: Bautista y Nicolás, Emma y Darío, Manzana y Virginia, El Chino y Coty, y Catalina y Joel, dos que, una vez que salieron, se pusieron de novios.

Este especial forma parte de la edición habitual de Escape perfecto de los sábados, al que van diferentes famosos. A su vez, siguen con la ola de hacer crecer los perfiles de los ex concursantes de Gran Hermano, como ocurrió con varios de los jugadores de la edición que ganó Marcos Ginocchio.