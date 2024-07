Marley impactado: Telefe evalua una decisión drástica con “Survivor, Expedición Robinson”

El reality “Survivor, Expedición Robinson” está siendo analizado en términos de audiencia por Telefe, día a día, mientras su reemplazo ya estaría definido.

El periodista Nacho Rodríguez reveló a través de su cuenta oficial de Twitter (X): “Marley tiene los días contados en Telefe y Bake Off Argentina con Wanda Nara, se preparan para reemplazarlo”. Esta declaración sugiere un cambio significativo en la programación de Telefe.

Telefe continuará apostando por “Survivor” por el momento, observando de cerca los números día a día. Con un total de 80 episodios grabados para toda la temporada, se espera que el reality show se emita hasta finales de octubre y principios de noviembre.

Survivor: Expedición Robinson, en la mira con su rating

En paralelo, “Bake Off Argentina Celebrity” ya tiene fecha de grabación, tras haber sido postergado por el canal para evaluar el desempeño de “Survivor” en términos de audiencia. Esta evaluación determinará si Survivor se emitirá semanalmente o diariamente, aunque esta última opción parece ser la más probable.

Las grabaciones de “Bake Off Argentina Celebrity” comenzarán el próximo 13 de agosto. En caso de necesitar un reemplazo programático urgente debido a una caída en los números de “Survivor”, los episodios estarán listos para emitirse desde la primera semana de septiembre. El estreno de “Bake Off Argentina Celebrity” está previsto para el domingo 3 de noviembre o el lunes 4.

La decisión se basa en el bajo rendimiento del programa en términos de audiencia. El 21 de julio, Survivor Expedición Robinson de Telefe obtuvo el promedio más bajo desde que comenzó. Su número fue de solo 9,0. Bajó casi 3 puntos, respecto a su última emisión del día viernes.

La historia de vida de Inés Lucero, una de las participantes de Survivor

Inés Lucero, una de las mujeres con personalidad más fuerte y con la historia de vida más sorprendente.

Inés, de 30 años, es una mujer trans. El pasado miércoles les contó a sus compañeros de equipo, como fue que hizo su transformación. “No puedo entablar una relación si no puedo contarles algo propio”, sostuvo la estudiante nacida en Río Grande, Tierra del Fuego.

Respecto a su proceso de transición, Lucero, que ahora vive en Recoleta, explicó que comenzó en su adolescencia y mientras sus padres estaban en su provincia natal y ella en Capital Federal.

“Me fui sola a Buenos Aires, no les conté nada a mis viejos y empecé a tomar hormonas con ayuda de médicos que me iban controlando. Luego llegó el momento en el que necesité contárselo a mis viejos porque no podía ser Inés y volver a mi género anterior para vincularme con ellos”, explicó.

La confesión de Inés que conmocionó en Expedición Robinson 2024: “Soy feliz”

Antes de entrar a la isla colombiana, donde se desarrolla el formato renovado del reality, Inés contó cómo fue su proceso. “El cambio de género es un proceso bastante amplio, con muchos matices. Siempre llega el momento ese en el que te consolidas con tu autoestima y tu identidad. Podés vivir la vida de una forma más amena y feliz. Hoy en día puedo decir que soy feliz”.

Abierta al diálogo, la competidora del equipo rojo explicó que ahora es feliz, que no se sentía bien siendo varón y terminó revelando su nombre de nacimiento: “Nico”, dijo dando a entender que fue inscripto como Nicolás por sus padres.