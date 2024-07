Survivor: Iván se metió al mar sin ninguna prenda y se vieron detalles de más

Con el reciente estreno de Survivor, Expedición Robinson en la pantalla de Telefe, los espectadores están siendo testigos de una serie de personalidades y estrategias que definen el desarrollo del reality de supervivencia.

Iván, un entrenador con un estilo de vida muy particular, causó revuelo con su teoría sobre la ropa interior y su impacto en la salud.

Iván de Survivor, Expedición Robinson

Iván, que creció en el sur de Argentina y ahora reside en la Ciudad de Buenos Aires, se presentó en el reality con una filosofía de vida que prioriza la conexión con la naturaleza y la simplicidad.

En una de sus primeras apariciones en el programa, se le vio dando clases de yoga a sus compañeros cerca del mar, mostrando su inclinación por un estilo de vida que respeta los ciclos naturales del día y la noche.

“Vivo bastante precario. Solo como una vez por día. He hecho ayunos de dos o tres días, y más también. No he sentido hambre en ningún momento. De hecho, siempre me sentí vital”, explicó Iván, al tiempo que criticaba el estilo de vida moderno y su desconexión con el entorno natural. “Realmente necesitamos lo que es la energía del entorno”, añadió.

La teoría de Iván sobre la ropa interior masculina

La controversia comenzó cuando Iván decidió despojarse de su ropa interior y sumergirse en el agua durante el atardecer, un acto que sorprendió a sus compañeros y al público.

Iván argumentó que esta práctica no solo es beneficiosa para la salud, sino que también refleja una necesidad más amplia de conexión con nuestro cuerpo.

“Se sabe que el humano actual está muy reprimido y no tiene tiempo para sí mismo. Le cuesta mucho entrenar y moverse. Estamos divorciados de nuestro cuerpo y es importante dejar que nuestro cuerpo respire un poco”, comentó Iván en el programa, refiriéndose a su decisión de quitarse la ropa interior.

Iván continuó desarrollando su teoría, indicando que dejar que el cuerpo respire puede tener beneficios significativos. “Dejar que todo respire un poquito va a ayudar a mis compañeros que vi que están paspados, tienen quemaduras. Es una decisión de cada uno. A mí no me importa si estoy flaco o estoy gordo”, afirmó, defendiendo su punto de vista con énfasis en la salud personal sobre las normas sociales.

Iván también mencionó que considera que el uso de ropa interior masculina no es natural y que puede afectar la temperatura corporal.

“Considero que los calzones no son algo natural del humano. El masculino no lo necesita. Que nuestros testículos estén pegados cerca del pene hace que tenga más temperatura de la que realmente necesita. ¿Por qué la bolsa baja? Porque tiene que estar divorciada del cuerpo, tiene que estar lejos”, explicó.