Como se llamaba Inés, concursante de Survivor, Expedición Robinson antes de hacer su cambio de género

Comenzaron 25, ahora solo quedan 23 concursantes en Supervivor: Expedición Robinson. Entre ellas esta Inés Lucero, una de las mujeres con personalidad más fuerte y con la historia de vida más sorprendente.

Inés, de 30 años, es una mujer trans. El pasado miércoles les contó a sus compañeros de equipo, como fue que hizo su transformación. “No puedo entablar una relación si no puedo contarles algo propio”, sostuvo la estudiante nacida en Río Grande, Tierra del Fuego.

La concursante contó sobre su cambio de género.

Respecto a su proceso de transición, Lucero, que ahora vive en Recoleta, explicó que comenzó en su adolescencia y mientras sus padres estaban en su provincia natal y ella en Capital Federal.

“Me fui sola a Buenos Aires, no les conté nada a mis viejos y empecé a tomar hormonas con ayuda de médicos que me iban controlando. Luego llegó el momento en el que necesité contárselo a mis viejos porque no podía ser Inés y volver a mi género anterior para vincularme con ellos”, explicó.

Antes de entrar a la isla colombiana donde se desarrolla el formato renovado del reality, Inés contó cómo fue su proceso. “El cambio de género es un proceso bastante amplio, con muchos matices. Siempre llega el momento ese en el que te consolidas con tu autoestima y tu identidad. Podés vivir la vida de una forma más amena y feliz. Hoy en día puedo decir que soy feliz”.

Cómo se llamaba Inés de Survivor cuando era hombre

Si bien sus compañeros escucharon cada palabra y la apoyaron, algunos quisieron saber más sobre su decisión y le preguntaron cómo se sentía, e incluso si se podía saber cuál era su nombre de nacimiento.

Abierta al dialogo, la competidora del equipo rojo explicó que ahora es feliz, que no se sentía bien siendo varón y terminó revelando su nombre de nacimiento: “Nico”, dijo dando a entender que fue inscripto como Nicolás por sus padres.