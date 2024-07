Quién quedó eliminada de Survivor, Expedición Robinson: sacó todos los votos posibles de su tribu

Survivor: Expedición Robinson, el nuevo reality que está en la pantalla de Telefe desde el 15 de julio, capturó la atención de la audiencia con sus 25 participantes. Pero ese número va bajando. Primero fue Braian (del equipo amarillo), y este jueves hubo un nuevo eliminado en la isla de Colombia donde se grabó el programa.

En la prueba por equipos, el campamento sur, que ya había perdido un integrante y el norte se midieron en busca de la inmunidad grupal. Para eso debían pasar enormes bolsas de arena de un sector a otro y tomar el banderín de su color para condenar a su rival a que pase por el Concejo Tribal para eliminar a un compañero.

Los equipos compitieron por la inmunidad grupal.

De principio a fin, el equipo amarillo logró llevarse la prueba, y logró que sus 12 integrantes avancen de día. Por su parte, el rojo votó la salida de una compañera: Maru Corona, que no lo tomó de mala manera, dado que en parte ella pidió irse.

“Yo creo que mi familia ya está orgullosa por el hecho de ya estar acá y era lo que esperaba. Esto es un juego. Yo no considero que haya traiciones. Acá hay personajes y no personas. No hay que olvidarse de eso”, confesó la segunda eliminada del reality, que recibió 11 de los 12 votos posibles – ella únicamente no puso su nombre, votando a Gabriel, el joven deportista paralímpico-.

Durante la emisión, Marley les preguntó a los jugadores sobre la rivalidad que va surgiendo durante la convivencia y los participantes comenzaron a sacar los problemas a la luz. El primer conflicto se generó entre Inés y Fiorela.

Ambas participantes tuvieron un gran cruce y sacaron los trapitos al sol luego de que Julieta diera a conocer la noticia de que esta noche la gran mayoría del campamento iba a apuntar sus votos contra Fiore. Finalmente, volvieron a la decisión inicial y fue la rosarina de 32 años quién apagó su “fuego de vida”.

Ahora, solo quedan 23 jugadores y con el correr de los días, cada tribu tendrá que pruebas más difíciles para permanecer en competencia.