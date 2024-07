Un participante de Survivor se descompensó y cayó sobre el fuego: la situación que alertó a todos

“Survivor, Expedición Robinson” arrancó el lunes por la pantalla de Telefe y mantiene a todos expectantes, ya que hacía años que este producto no salía al aire por la pantalla chica. Los participantes lo dan todo de sí en el Tapón del Darién, una isla que se ubica en medio de la frontera entre Panamá y Colombia, y corren peligros que ni ellos se imaginan.

En la edición del miércoles por la noche Martín Colli Collante, del equipo Norte, tuvo un accidente mientras cocinaba para sus compañeros. La competencia es de supervivencia, por lo que no cuentan con todas las comodidades y elementos necesarios para el día a día, lo que obligó a todos a salir de la zona de confort.

Martín Colli Collante sufrió un accidente mientras cocinaba en Survivor. Captura del video.

En este caso, el participante de 35 años se descompensó luego de pasar alrededor de tres horas intentando cocinar para él y sus compañeros. Esta situación le provocó un mareo, por lo que perdió el equilibrio y cayó sobre la olla con la que estaba cocinando y que estaba sobre el fuego.

“Estuve tres horas seguidas tratando de cocinar, era mucho tiempo, mucho calor”, expresó Martín sobre cuál fue la razón para que pierda el equilibrio de forma repentina.

Martín Colli Collante preocupó a sus compañeros del quipo Norte

Esta situación alertó al resto de sus compañeros, quienes se mostraron preocupados por lo que había ocurrido. “Se podría haber quemado vivo, aparte cuando se le cae la olla quedó tildado, como que no entendió la situación”, dijo Maru al resto del grupo.

Además destacaron que cuando fueron a ayudarlo, no reaccionaba. “En Capital o cuando me voy a una excursión o campamento nadie está libre de tragar humo a la hora de cocinar, pero si estás bien plantado, bien dormido, bien comido no te repercute tanto. Yo estuve tres horas seguidas tratando de cocinar, era mucho tiempo, mucho calor”, indicó sobre la causa de su descompensación.

“Me lastimé el hombro, no me cayó agua caliente pero me golpeé, no sé si con la olla... tengo un chichoncito”, dijo frente a la cámara y ya recuperado de la situación confusa que alertó a sus compañeros y a la producción del programa.

“Tengo la cicatriz en la frente y en la clavícula, fueron esos dos golpes. Yo cuando tengo un tropiezo e identifico por qué pasó, me hago más fuerte”, rescató.