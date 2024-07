Impactante revelación en Survivor: Inés reveló todo sobre su transición de género

En un nuevo episodio de Survivor, Expedición Robinson, Inés Lucero, una participante trans de 30 años, compartió su historia de cambio de género con sus compañeros del campamento Norte.

Oriunda de Río Grande, Tierra del Fuego, y actualmente residente en Recoleta, Inés abrió su corazón y relató su experiencia de vida y los desafíos que ha enfrentado.

“En Buenos Aires me fui dando cuenta de que no era yo”, comenzó contando Inés durante su presentación en el reality. Con una honestidad desarmante, expresó cómo su vida cambió al mudarse a la capital argentina.

Inés reveló todo sobre su identidad en Survivor

“El cambio de género es un proceso bastante amplio, con muchos matices. Siempre llega el momento ese en el que te consolidás con tu autoestima y tu identidad. Podés vivir la vida de una forma más amena y feliz. Hoy en día puedo decir que soy feliz”, afirmó la joven estudiante.

Qué dijo Inés en Survivor Expedición Robinson 2024

“No puedo entablar una relación si no puedo contarles algo propio”, explicó al referirse a la importancia de ser abierta sobre su identidad. Este valor la llevó a compartir detalles de su transición, que comenzó en Buenos Aires y continuó con el apoyo de sus padres en Tierra del Fuego.

“En la adolescencia… cuando te empiezan a crecer los tegobis”, bromeó Inés, relatando con humor el inicio de su viaje. Sin embargo, no todo fue fácil.

La confesión de Inés que conmocionó en Expedición Robinson 2024

“Me fui sola a Buenos Aires, no les conté nada a mis viejos y empecé a tomar hormonas con ayuda de médicos que me iban controlando. Luego llegó el momento en el que necesité contárselo a mis viejos porque no podía ser Inés y volver a mi género anterior para vincularme con ellos”, detalló Inés sobre su valiente decisión de enfrentar su verdad.

Inés se define como una persona “bastante cocorita” cuando la situación lo requiere, pero también como “un algodón de azúcar” en otros momentos.

Este equilibrio de fortaleza y dulzura la ha convertido en una figura notable dentro del reality. “Voy a jugar y desafiarme. La fortaleza mental e interna la tengo”, aseguró, mostrando su determinación para enfrentar los desafíos del juego.