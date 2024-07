Survivor: Giselle relató cómo hizo para sobrevivir a la tragedia de Cromañón

En un nuevo episodio de Survivor Expedición Robinson, Giselle Margonari se enfrentó a un momento muy personal cuando reveló su experiencia como sobreviviente del incendio en la discoteca de Cromañón en 2004.

La tragedia, que dejó una marca indeleble en la sociedad argentina, fue también el contexto de una conmovedora coincidencia dentro del reality show: Martín Lobo, un bombero retirado y competidor del Campamento Norte, fue uno de los rescatistas que trabajó en el lugar ese trágico día.

“Fue increíble, fue justo el primer tema y el último, no hubo tiempo para nada”, explicó Giselle a sus compañeros del campamento, rememorando la dolorosa experiencia de esa noche.

Giselle relató su historia de vida y su supervivencia en Cromañón

La participante detalló cómo, al comenzar el recital, se desató el caos y el fuego que marcó la tragedia: “Estábamos adelante de todo, empieza el recital y en el primer tema es que sucede todo”, recordó.

El relato de Giselle en Survivor

Giselle compartió con los demás concursantes que la experiencia vivida fue un “infierno en vida”. “Cuando se desató esto traté de salir como pude. La gente se me venía encima y la última parte yo no podía ni siquiera respirar”, relató, mostrando la angustia de aquellos momentos.

“Fue lo más fuerte que me tocó vivir en mi vida”, añadió con voz quebrada, refiriéndose a los momentos críticos en los que la presión y el calor se volvieron insoportables.

En su relato, Giselle también explicó cómo logró escapar: “Nos empezamos a correr todos para el costado, estaba repleto de gente, y caía todo esto caliente al piso”.

Detalló cómo las bengalas encendidas contribuyeron al caos y cómo, en medio de la desesperación, el fuego causaba quemaduras: “Cruzamos por donde estaba el fuego, que me cayó y quemaba”.

La conexión con el Rescatista

Sobre Lobo, comentó sobre el encuentro: “Es un tipazo. Haber estado ahí salvando personas y que haya una persona que estuvo a punto de morir y que estemos todos compitiendo y se hayan dado un abrazo, para mí fue lindo”.

Giselle no ocultó el peso emocional que lleva consigo. “Después te pasa algo terrible, sentís como que la muerte te va a perseguir, como que era tu momento y no te llegó, y sentís como una culpa de estar viva”, reflexionó.

Esta culpa por la supervivencia es una carga común entre los sobrevivientes de tragedias y se hizo palpable en las palabras de Giselle: “¿Por qué murió esta o la otra chica y todos los que tenía al lado? Yo sigo viva y es como que le esquivé a la muerte”.

A pesar del dolor, Giselle expresó su fortaleza: “Me siento fuerte porque pude sobrevivir a eso y yo soy una persona de por sí fuerte”.

También habló de su participación en Survivor, describiendo su decisión de unirse al reality como un gran desafío: “Viajar tan lejos, no saber a dónde voy, dejar a mi nena, no sé si me quedo sin trabajo, yo creo que más que esto no me puedo arriesgar”.