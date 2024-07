Emmanuel Vich habló sobre el premio de Gran Hermano: ‘’A mi no me dieron una casa’'

Emmanuel Vich habló sobre los premios que recibió al convertirse en subcampeón de Gran Hermano 2024 y negó haber ganado una casa, a pesar de lo que se había dicho desde la producción.

En su momento, cuando Santiago del Moro anunció en una cena dentro de la casa cuáles serían los premios para cada participante, no mencionó una casa para el tercer ni el segundo puesto. Sin embargo, esta decisión cambió posteriormente.

Durante su visita a Se picó (República Z), el peluquero reveló: “Cuando gané los premios, no obtuve una casa; la casa la ganó Bauti. La casa la recibe el ganador de Gran Hermano, y yo soy subcampeón”. Tras la repercusión de su declaración sobre los premios de los finalistas de Gran Hermano, donde no mencionó las casas como premio para el segundo y tercer puesto, Santiago del Moro aclaró la situación.

“Para los que me preguntaban por los premios de GH, más allá de los más de 71 millones de pesos para el ganador, la casa, la moto, etc., el segundo y tercer puesto tendrán su moto, el premio de la cerveza y la posibilidad de elegir el dinero en efectivo que les mencioné o su casa, como les comunicamos desde el comienzo”, escribió del Moro en una historia de Instagram.

Emmanuel Vich contó que Bautista Mascia donará la casa que ganó en Gran Hermano y reveló a quién estará destinada. “Vamos a donar la casa de Bauti, lo digo porque él ya lo sabe. Bauti, cuando ganó el premio al final, me dijo: ‘Emma, la casa va para donde tú digas’”, relató Emma.

“La plata que gané no me alcanza para mucho, y no gané una casa, entonces Bauti me dijo: ‘Emma, tranquilo, con eso empezamos’. Tenemos una gran relación, con Bauti nos queremos mucho, somos como hermanos”, concluyó Emmanuel Vich sobre la decisión de Bautista Mascia de donar su premio.