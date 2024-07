Bautista Mascia no quiere saber nada con la casa que ganó en Gran Hermano: “Es para…”

Emmanuel Vich, subcampeón de Gran Hermano 2023, habló con Martín Cirio en su programa de streaming y aseguró que Bautista Mascia, quién lo superó en la gran final del pasado 7 de julio, no va a optar por quedarse con la casa que ganó.

El amigo y aliado de Furia Scaglione dentro del reality contó que Mascia donará la casa que ganó en Gran Hermano y reveló para quién estará destinada.

“Vamos a donar la casa de Bauti, lo digo porque él ya lo sabe. Bauti, cuando ganó el premio al final, me dijo: ‘Emma, la casa va para donde vos digas’”, relató Emma, afirmando que el uruguayo se solidarizó con su causa social a pesar de que no fueron los mejores amigos.

Bautista decidió que hacer con la casa que ganó en Gran Hermano.

“Es una casita en Córdoba para los niños que echan de su casa cuando están en el mood de transición trans y caen en la calle”, detalló Emma Vich.

“Es una casita donde se pueden alojar, es ampliar eso, es un lugar que ya existe. Los pibes van porque los echan de la casa por ser trans o porque se están descubriendo. Ahí hay psicólogos, contención... No es una ONG ni tiene nada que ver con el Gobierno. Son pibes de 14 o 15 años”, describió el colorista cordobés.

“La plata que gané no me alcanza ni en pedo y casa no gané, entonces Bauti me dijo ‘Emma, quédate tranquilo que con eso arrancamos’. Re bien, con Bauti nos queremos, somos muy hermanos”, concluyó Emmanuel Vich sobre la decisión de su ex compañero de convivencia de donar parte de su premio.