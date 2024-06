Bomba: entrarán dos imitadores a Gran Hermano 2024, pero esto hace dudar de acomodos

En una revelación impactante durante su programa “LAM”, Ángel de Brito afirmó que dos humoristas ingresarán a la casa de Gran Hermano con una misión especial.

De Brito, conocido por sus primicias, informó: “Entran a la casa dos personas. Entran en dupla, con una misión. No se quedan, no nominan, no votan, no eliminan, no congelan. Lo que no sé es cuándo entran, porque si entran la semana que viene me da a turbio”. Esta declaración abrió la puerta a especulaciones sobre posibles arreglos en las eliminaciones del programa.

El conductor agregó detalles sobre la identidad y el propósito de los nuevos integrantes: “Entran dos hombres, de distintas edades. Entran dos imitadores”.

A esto, Fede Bongiorno, productor de LAM, añadió: “Lo hicieron en GH Chile”. De Brito continuó con la revelación: “Entran Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Furia y a Emma (Vich). Lo hacen en La Peña de Morfi, y Naza es Furia y Emma es Pichu”.

Aunque De Brito destacó lo entretenido de la situación, también analizó el posible impacto dentro de la casa: “Más allá de que es re divertido, cómo impacta dentro de la casa, porque es información”.

Gran Hermano: la entrada de los 2 imitadores evidencia un posible arreglo

Sin embargo, se mostró preocupado por el momento de su entrada: “Esto tiene que ser el viernes como máximo, porque no van a entrar los imitadores el lunes y uno de los dos queda eliminado”.

El debate sobre la posible manipulación de las eliminaciones se intensificó cuando Mónica Farro intervino: “O que ya se sepa que ninguno de los dos va a quedar eliminado. Como yo creo que ya se sabe”.

A pesar de la insistencia de De Brito en que esto sucedería el viernes, Bongiorno señaló un inconveniente: “No sería posible porque los viernes se emite ‘La Noche de los Ex’”.

