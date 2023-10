Coti Romero abandonó el estudio del Bailando en vivo tras estallar en llanto: hasta pidieron ambulancia

Este viernes en Bailando 2023, Constanza Coti Romero y Alexis Cone Quiroga, quienes compartieron la casa de Gran Hermano y tuvieron un romance que ha estado lleno de altibajos, protagonizaron un enfrentamiento cargado de emociones y sorpresas.

La tensión en el aire se hizo evidente cuando Coti Romero reveló la existencia de un correo electrónico que había recibido de su expareja.

Coti comentó sobre este correo durante su participación, lo que provocó una serie de emociones intensas y un giro inesperado en el programa.

El conductor del programa, Marcelo Tinelli, comenzó abordando la decisión de Coti Romero de eliminar un tatuaje que llevaba el nombre de Cone Quiroga.

Más adelante, durante la actuación de Cone Quiroga y su compañera de baile, Martina Peña, interpretando una bachata, se produjo un beso que sorprendió a todos en el estudio. La secuencia fue tan llamativa que Tinelli la reprodujo en pantalla grande y en cámara lenta.

A partir de la especulación sobre un posible romance entre los dos bailarines, Coti Romero hizo una revelación. Confesó que Cone Quiroga aún le enviaba correos electrónicos en los que expresaba su amor.

“Le envié un correo ayer deseándole suerte, porque pensé que iba a bailar, y le dije que la amo y la extraño”, compartió Cone Quiroga.

Coti Romero le puso un freno a Alexis Quiroga: “No sé cómo decírtelo ya”

Las declaraciones de Cone Quiroga provocaron una enérgica respuesta de Coti Romero. “Me hace mucho daño. Puedes actuar como una persona amable frente a las cámaras, pero nadie sabe quién eres realmente, Alexis”.

“Estoy agotada, y no sé cómo decirlo. Ya te lo dije en televisión, te lo dije en privado, y mi mamá te lo dijo también. Te voy a mandar una carta documento”, advirtió Coti, que abandonó el estudio llorando.

Este enfrentamiento entre Coti Romero y Cone Quiroga cambió el tono del programa, y los jurados y el conductor buscaron calmar la situación.

Pampita se mostró preocupada por la situación de Coti y declaró: “Estoy pendiente para ver si puede regresar”. Mientras tanto, Cris Vanadía, quien estaba en la cabina de streaming junto a Coti, informó sobre el estado emocional de la joven y cómo había recibido el correo. Y Moria Casán sugirió que pidan una ambulancia por su ataque de ansiedad.

Luego, Coti Romero expresó su agradecimiento por el apoyo de su equipo. “Me duele mucho su comportamiento. Tengo 21 años y tengo sentimientos”, declaró.

“No está bueno que si vos le pedís a la otra persona que la corte, la siga, porque para mí no es fácil tampoco. Me parece una falta de respeto. No es acoso, porque eso es un montón, pero roza”, concluyó.

Para cerrar, Alexis le habló a su expareja: “Le pido disculpas de corazón, me está costando soltar. Fue un impulso, nunca en mis treinta años me pasó algo así”,

