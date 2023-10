Coti Romero no volverá con el Conejo y con un gesto lo dejó clarísimo

Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga, dos de los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), habían iniciado un romance dentro de la casa, el cual continuó durante algunos meses tras su salida del reality. No obstante, la relación llegó a su fin.

Durante su noviazgo, Coti se hizo un tatuaje en honor a Alexis. La frase en inglés, “I will not let go of your hand” (No te voy a soltar la mano), fue plasmada en la parte trasera de una de sus piernas. Aunque en su momento expresó que, incluso si se separaban, no se lo quitaría, con el tiempo cambió de opinión.

Coti Romero y el Cone

La mediática compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de videos que documentan el procedimiento de eliminación del tatuaje. Con la ayuda de un láser, un médico retiró gradualmente la frase de su piel. Coti, visiblemente tranquila, comentó: “No duele nada y yo tenía miedo”.

Por otro lado, la expareja se enfrentó en una tensa gala de sentencia y eliminación en el Bailando 2023. La situación tomó un giro inesperado cuando Marcelo Tinelli, el conductor del programa, desempeñó un papel sorprendente como celestino en la confrontación.

Coti reveló ante el presentador que Alexis Conejo Quiroga continuaba en contacto con ella a través de correos electrónicos, y Tinelli solicitó ver estos mensajes.

La participante no dudó en mostrar los correos electrónicos ante las cámaras. Al leer los mensajes, Marcelo Tinelli transmitió las palabras de Quiroga, que expresaban su profundo afecto por Coti y su incapacidad de superar la relación.

El tatuaje de Coti Romero en honor al Conejo.

“Por más que quiero que seas vos, no va a ser así, que debo olvidarme de todo, que nunca más va a existir un nosotros, que debo ser feliz de lejos, pero no puedo. Si me hubieses visto con mis ataques de ansiedad y el saber que solo dos segundos en tu cuello recostado en tu pecho se me calma la vida”, se leía en los mensajes de Alexis.

La discusión se tornó más intensa cuando se discutió cuánto tiempo había pasado desde su último encuentro, con Coti afirmando que habían pasado dos semanas, mientras que Quiroga decía que solo había pasado una.

Coti Romero, exparticipante de "Gran Hermano", en "Intrusos". (Foto: Captura de pantalla)

Las acusaciones de Coti Romero a Alexis Quiroga

Además, Coti acusó a su expareja de difamarla, sugiriendo que el representante de Conejo Quiroga la había instado a declarar que ella le había sido infiel, acusación que ella negó enérgicamente.

Las tensiones aumentaron cuando Coti mencionó mensajes con otras mujeres, incluyendo a Brenda Liendro, Albere, Candela Díaz, y encuentros con una desconocida de Instagram. Enfáticamente, Coti expresó que no estaba dispuesta a perdonar tales acciones.

Marcelo Tinelli leyó las cartas que el Cone le escribió a Coti, al aire

En respuesta, Conejo Quiroga eligió no continuar la confrontación y negó haberle sido infiel a su expareja. A pesar de la tensa atmósfera que prevaleció en la gala de sentencia, sus palabras dejaron en claro la complejidad de su relación y la confrontación pública de sus diferencias.

Seguí Leyendo