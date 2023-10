A Marcelo Tinelli no le importó nada y violó la intimidad de “el Cone” delante de todos

Lo que empezó como una chicaneada para saber si Alexis “el Cone” está con su bailarina, terminó de la peor manera para el ex Gran Hermano. Y es que cuando Marcelo Tinelli le preguntó si ya se había olvidado de Coti, el joven dijo que sí, pero la correntina lo desdijo, asegurando que él le había mandado mails pocos días atrás.

“Hace dos días me mandó un montón de correos, otra vez”, aseguró Coti. Marcelo Tinelli le preguntó por qué mandaba correros, y entre risas, el Cone reveló que eso era porque lo “tenía bloqueado de todos lados”.

Movido por la curiosidad, el conductor se fue hasta “la pecera” del streaming para ver lo que Coti quería mostrar: los mails del Cone. Rápido de reflejos, Marcelo terminó robándole el celular a la correntina y se fue directamente a la pista con los correos en la mano.

“Lo que daría por tener la oportunidad de volverte a enamorar” decía el primero de los correos. Acto seguido, el conductor pidió música romántica y siguió leyendo.

“Te juro que he intentado dejar de amar, dejarte tranquila con tu vida, con tus cosas, pero no me sale. Te juro que no me sale. No puedo dormir, padezco de insomnio, y no tengo hambre. Estoy mal”, escribió el joven en un mail que parecía larguísimo y lleno de sentimientos.

“Sé que me dejaste en claro muchas cosas, que debo soltar, y que por más que quiero que seas vos, no va a ser, así que tengo que olvidarme de todo y que no va a existir nunca más un nosotros”, se sinceró el joven, abriendo su corazón.

Marcelo Tinelli leyó las cartas que el Cone le escribió a Coti, al aire

Casi al final, el joven le habla de sus ataques de ansiedad y le dice a Coti, “si me hubieses visto con mis ataques de ansiedad y el saber que sólo dos segundos en tu cuello, recostado en tu pecho se me calma la vida”.

Tinelli, después de haber violado, claramente, la intimidad de la pareja y del Cone, a quien se lo veía sonriendo, pero visiblemente incómodo, elogió la pluma del Cone y le dijo que era un “chamullero groso” a través del mail.

Casi todos los que estaba en el piso del Bailando terminaron por aplaudir la poesía improvisada del Cone en esos correos, mientras Coti exclamaba: “¡Pero lo importante son las acciones, no lo que escribe”. El tiro le salió por la culata a la correntina, que quiso dejar en ridículo a su ex pareja, y logró todo lo contrario.

