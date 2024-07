Coti Romero fue 100% honesta sobre su romance con Nacho Castañares y sorprendió

Coti Romero rompió el silencio sobre su relación con Nacho Castañares, confirmando lo que muchos sospechaban: está enamorada.

En una entrevista exclusiva, la ex Gran Hermano también abordó su complicada relación con Lucila “La Tora” Villar, reconociendo que no fue completamente sincera con ella.

La separación de Nacho Castañares y La Tora tuvo un motivo claro: la influencia de Coti Romero. Los tres fueron participantes destacados de la última edición de Gran Hermano (Telefe), y aunque en numerosas ocasiones negaron cualquier problema, la tensión entre ellos era evidente.

la picante foto de Coti Romero y Nacho Castañares

Todo estalló cuando La Tora expresó públicamente su descontento con la nueva relación de Nacho y Coti.

Lucila “La Tora” Villar manifestó su decepción, señalando que hasta ese momento consideraba que tenía una buena amistad con Coti, la cual se vio traicionada.

Cuando Coti y La Tora de Gran Hermano eran "amigas"

Para aclarar los rumores, un cronista de LAM (América) entrevistó a La Tora, quien fue directa en sus comentarios. “No me sorprendió nada, hazte la fama y échate a dormir. Con Coty no tengo relación, no tengo vínculos con una persona dos semanas antes que me dijo públicamente que era la mejor, que me quería y que después se haga la viva, el tema es como transmite”, remarcó La Tora, subrayando la falta de autenticidad que percibió en Coti.

La foto íntima de Coti Romero y Nacho Castañares que confirmaría su romance: “Blanqueando”

Luego, Coti Romero ofreció su versión de los hechos en una entrevista exclusiva. “No me voy a hacer cargo de lo que digan, la última relación que tuve fue con Alexis y estaba soltero y no jodí a nadie ni a ninguna relación”.

“Las veces que me han tildado de esa manera al final se terminaba confirmando que no era así”, defendió Coti, desestimando las acusaciones de haber interferido en la relación de La Tora y Nacho.

La Tora de Gran Hermano

La confesión de Coti Romero sobre su amor con Nacho

Sin embargo, Coti también admitió que su comportamiento hacia La Tora no fue del todo claro. “No éramos amigas, pero sí la consideraba amiga a La Tora, éramos compañeras, pero no voy a salir a decir que tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Ya le di la razón. Pido disculpas si le molestó porque supongo que fue así”, reconoció, mostrando un raro momento de vulnerabilidad y arrepentimiento.

Finalmente, Coti abrió su corazón y habló sobre sus sentimientos hacia Nacho. “Me enamoré de Nacho y no lo voy a ocultar. El amor es lindo, y si lo tengo que decir, lo voy a decir. Realmente me enamoré”, confesó, dejando en claro que, a pesar de las críticas y el drama, está decidida a seguir adelante con su relación.

