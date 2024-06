Quién es el deportista top que se le insinuó a Coty Romero: ¿Lo sabe Nacho Castañares?

Coti Romero tomó un gran rol de popularidad en 2022 cuando ingresó a la casa de Gran Hermano. Meses después, fue convocada por Marcelo Tinelli para formar parte del Bailando por un Sueño. Y, para la edición del reality de Telefe de este año, ingresó por algunos días, pero fue eliminada.

Ahora su vida está abocada a seguir construyendo una carrera que arrancó con fuerza en los medios. En ese contexto, en Se Picó (República Z), programa del que participa, reveló que un famoso deportista le pone “me gusta” a sus fotos de Instagram.

A poco de confirmar que está saliendo con Nacho Castañares, uno de sus ex compañeros del reality más popular de la televisión local, Coti Romero sorprendió al revelar la identidad del futbolista que se le insinúa en redes sociales.

La correntina contó que un futbolista le pone me gusta a sus fotos de Instagram.

La joven correntina expuso sin vueltas al deportista. “Para que no digan que es falso y que miento”, comentó mientras mostraba la pantalla de su celular en donde se veían los ‘me gusta’ de Neymar Jr en sus fotos.

Acto seguido, la correntina hizo click en el nombre de Neymar Jr y fue dirigida a su perfil, demostrando que era su cuenta verdadera. Intrigado, Gastón Trezeguet blanqueó: “¿Por qué no le escribís un DM? ¿No podés?”. “No, no le voy a escribir”, dijo la ex Gran Hermano.

Dada la situación, Coty afirmó que, si bien sigue al jugador brasilero que a pesar de estar en pareja con Bruna Biancardi, aprovechó para hacer su jugada con ella, no tiene intenciones con él.

“Yo lo sigo, pero no hay mensaje”, agregó. Y ante la consulta de Rosina Beltrán, que fue invitada al programa, sobre si estaría con el deportista, Coti fue tajante al responder: “No, no me gustan los futbolistas y está en pareja encima”.

Cuándo fue el acercamiento de Neymar a Coty Romero: la postura de Nacho Castañares

“Esto fue hace tres semanas, pero lo estoy contando ahora porque recién me acordé”, cerró la exjugadora del reality de Telefe, dejando en claro que no tiene interés en uno de los futbolistas más famosos del mundo.

Por último, atajándose de tener un problema con Castañares, Coti Romero concluyó: “Nacho ya sabía que pasó esto. Le mandé a todo el mundo cuando sucedió”.