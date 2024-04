Gran Hermano 2024: Coty Romero reveló que ya está enamorada de alguien en la casa y contó cómo se acercará

Coty Romero volvió a Gran Hermano y ya está generando polémica con revelaciones sobre sus sentimientos hacia un compañero de reality.

En una reciente visita al confesionario, la participante confesó abiertamente su interés romántico por Bautista Mascia, el joven concursante uruguayo, a pesar de su situación sentimental actual.

Coty explicó: “Me gusta alguien, pero no... ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, haciendo referencia a su situación pasada en la edición anterior del programa.

Aunque Bautista ha iniciado un romance dentro de la casa con Denisse González, Coty expresó su deseo de que él empiece a jugar más activamente en el juego, lo que ha llamado su atención.

Gran Hermano también identificó la conexión entre Coty y Bautista, señalando: “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos ya dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”.

Bautista de Gran Hermano

El romance de Gran Hermano que podría romper Coty: Denisse y Bautista

Coty, visiblemente emocionada, respondió: “Sí, es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.

Qué dijo Alexis el Conejo Quiroga sobre su ex Coty Romero en Gran Hermano 2024

Su ex pareja, Alexis “Conejo” Quiroga -a quien conoció dentro del reality- analizó detenidamente las primeras acciones de la ex Bailando 2023 y opinó sobre lo que podría llegar a hacer.

Sentado junto a Georgina Barbarossa, Alexis respondió todas las preguntas. Al ser consultado sobre su percepción de su ex dentro de la casa, respondió: “Su primer movimiento fue perfecto al distanciarse de Furia. Es un gran avance y parece ser una buena estrategia”.

En ese momento, Pía Shaw, agregó: “Yo iría por el novio de Furia (Mauro) y eso sería un golpe maestro”. Sin embargo, Alexis discrepó con la panelista, señalando que “si Coti aprendió y sabe lo que hace, debe jugar pensando en la audiencia. No estoy seguro de que robarle el novio a Furia sea bien recibido por el público. De todas formas, ella es muy astuta”.