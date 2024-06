Si hay fotos, hay video: Eva Bargiela tendría un romance con un joven deportista

Durante los últimos días miles de rumores tuvo de protagonista a Eva Bargiela, la modelo que en septiembre pasado se separó del dirigente político sindical Facundo Moyano.

Al parecer, la ex azafata de Guido Kaczka le habría dado el visto bueno a un jugador argentino, con quién aún no blanquea su romance.

Eva Bargiela habría comenzado un romance con un joven deportista.

Se trata de Gianluca Simeone, el segundo de los tres hijos del ex futbolista Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini. Simeone y Bargiela se conocieron por casualidad cuando la modelo festejaba uno de sus cumpleaños y desde entonces han intercambiado muchos mensajes y compartido – en secreto- tiempo a solas.

Si bien muchas veces los famosos no blanquean la relación públicamente, en este caso, lejos de ocultarse, la modelo y el futbolista dieron un guiño para blanquear su relación.

El pasado miércoles se mostraron juntos por primera vez en televisión y asistieron a La Jaula de la Moda ciclo que conduce Fabián Medina Flores y en el que invitaron a Eva para hablar de moda.

Detrás de cámara y muy cerca de los panelistas la estaba esperando el delantero del Tudelano de la Segunda Federación de España.

También, hace unos días y en medio de otras especulaciones, Bargiela redobló la apuesta en su cuenta de Instagram y publicó la primera postal junto al futbolista de 25 años.

“Algunas de un finde feliz”, escribió para acompañar postales donde se la ve tomando sol en el río, en la previa de un asado y reflejando un importante atardecer. “La última fue el broche de oro”, destacó.

En simultáneo, Simeone realizó un posteo con una escenografía similar al de la modelo. Aunque no se muestran juntos, el río, el muelle y las tonalidades del sol dan cuenta de que podrían haber compartido destino. Como plus, Eva comentó el posteo con un corazón que deja en claro la situación sentimental que viven.

A su vez, hace unos días y en diálogo con Intrusos, Eva Bargiela habló de la relación entre ambos, y si bien no quiso entrar en detalles, confirmó: “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso”.

En la misma confesión, Bargiela dijo que no tiene nada organizado en el corto plazo con el futbolista, más allá de seguir conociéndose. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, aseguró antes de esquivar la pregunta sobre quién había dado el primer paso. “No me acuerdo, perdí la memoria”, señaló entre risas.