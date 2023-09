Así es la magnífica casa en la que convivían Eva Bargiela y Facundo Moyano antes de separarse

La noticia del fin de semana es sin dudas la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela y sobre todo, el modo en el que la concursante del Bailando 2023 se enteró de esto.

La noticia la confirmó el mismo Moyano en una entrevista con TN donde sorpresivamente contó que ya no estaba en pareja con la modelo.

La pareja se separó con casi dos años de casados y dejaron su glamorosa casa.

“Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto”, dijo en el ciclo Verdad/Consecuencia, sobre la participación de su todavía esposa en el programa de América.

Eva, por su parte, se enteró mediante esta entrevista que dio Facundo Moyano, ya que, si bien vivían un momento tenso como pareja, ella esperaba que se tratara de una pausa en la relación y no de una ruptura.

La pareja se casó en una ceremonia íntima el pasado 15 de octubre de 2021 y compartían juntos una lujosa casa en la Ciudad de Buenos Aires con decoración moderna pero minimalista.

Así es la casa que compartían Eva Bargiela y Facundo Moyano

Tal como se puede ver en redes sociales, el espacio elegido por Eva Bargiela y Facundo Moyano tiene un mix entre el diseño contemporáneo y una decoración refinada. Los suelos son de parquet con tonalidades oscuras que armonizan con las paredes blancas, generando un ambiente luminoso y elegante.

La propia Eva publicó una serie de videos que ofrecen una visión de su hogar. Este lugar se destaca por sus amplios espacios, una luminosidad impresionante y una selección meticulosa de muebles y decoración.

En el interior, se encuentra un equilibrio perfecto entre un estilo moderno y una decoración elegante. En el comedor, se puede ver una gran mesa de mármol blanco rodeada de sillas tapizadas de gris.

A su vez, Eva Bargiela optó por colocar grandes macetas con plantas en diversos rincones de la casa para agregar vida, oxigenación y color a los espacios.

Uno de los aspectos más notables de la vivienda de Eva Bargiela son las obras de arte que adornan las paredes. La mayoría de estos cuadros siguen un estilo contemporáneo.

La mayoría de estos cuadros siguen un estilo moderno, con una pieza de gran tamaño que presenta una paleta de colores vibrantes como la pieza central.

