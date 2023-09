Salió a la luz la impensada razón por la que Facundo Moyano dejó a Eva Bargiela y cómo ella se enteró

Eva Bargiela se sumó al Bailando 2023 y fue una de las figuras que quedó en la cuerda floja tras la primera sentencia y, a pocos días de que se confirme su continuidad en el certamen, se supo que está separada. Fue Facundo Moyano quien contó en una entrevista que ya no está en pareja y Ángel de Brito brindó los detalles.

La modelo hizo su primera presentación lookeada como una Barbie y recibió muy bajo puntaje. Ni el baile ni la famosa previa deslumbró al jurado y eso hizo que peligraran sus días en el programa, pero finalmente logró salvarse y tiene chances de una nueva presentación.

Eva Bargiela en el Bailando

La joven está casada con el diriginte político y gremial, Facundo Moyano, y en su primera pasada por la pista, Marcelo Tinelli le preguntó por su marido, ya que no la había acompañado en su debut, como si lo hicieron sus amigas.

Facundo y Eva ante las cámaras de Intrusos.

Como el conductor quedó sorprendido por la ausencia de Moyano, le consultó cuándo iría a verla bailar y ella esquivó brindarle una respuesta. Y la versión de Ángel de Brito es que tenían un pacto para no decir nada sobre la separación y la que maneja Sofía Jujuy Jiménez, amiga de Bargiela, es que él la dejó por televisión y ella se enteró por la nota que dio a TN.

En una entrevista en el ciclo Verdad/Consecuencia (TN), conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, Facundo Moyano dejó en claro que se separó de la modelo y aseguró que no haría declaraciones al respecto.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, respondió tajante.

Ángel de Brito contó que Facundo Moyano dejó a su esposa por ingresar al Bailando

En su clásico “Ángel responde”, Ángel de Brito aseguró que fue Facundo Moyano quien dejó a Eva Bargiela, en desacuerdo con que ella ingrese al Bailando 2023.

“Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer, Eva fingía demencia en la pista y usaba el anillo”, reveló el conductor de LAM en sus historias de Instagram.

“La verdad es un momento triste y prefiero no hablar. Gracias por entender”, fue la escueta respuesta de Eva Bargiela al ser consultada por Caras.

Facundo Moyano dejó a Eva Bargiela.

