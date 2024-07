Carmen Barbieri habló del romance secreto con Daniel Scioli: todos los detalles

Carmen Barbieri siempre hizo público mucho de lo referido a su vida privada, sin embargo guardó muchos de los romances que mantuvo con figuras del medio o políticos, que con los años salieron a la luz. Ese fue el caso del romance que mantuvo con Daniel Scioli, del que no había brindado mayores detalles hasta el momento.

La actriz y conductora fue como invitada a “Noche Perfecta” (El Trece) y fue allí donde Sebastián Wainraich indagó sobre el romance del pasado que se filtró por Karina Rabolini en su momento y no por los protagonistas. “¿Es verdad que tuviste un romance con Daniel Scioli?”, indagó.

“Sí, pero yo no lo conté. Lo contó su ex mujer, Karina Rabolini. Ella dijo: ‘Carmencita fue novia de Daniel, ¿sabías?’ Él después me llamó por teléfono para disculparse y decirme que él no lo había querido contar”, reveló la artista.

Los detalles del romance de Carmen Barbieri y Daniel Scioli en el pasado

Luego, Carmen Barbieri contó cuándo fueron pareja con el actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación Argentina y el tiempo que estuvieron juntos en el pasado.

“En ese momento, él no era político y tampoco corría con las motos en el agua. A Daniel le gustaba el deporte pero éramos muy chicos, adolescentes. Venía a buscarme al colegio”, contó ella quien actualmente tiene 69 años y él 67.

Carmen Barbieri habló del romance secreto con Daniel Scioli.

“No sé cómo fue la onda. Era un grupo de gente de artículos para el hogar. Estaban Garbarino, Frávega y Scioli. Éramos un grupo de amigos y amigas. Cada uno se había enganchado con una”, intentó recordar.

Y resaltó: “Fue muy poco tiempo. Un año o menos. Éramos muy chicos, adolescentes. De grande ya me hice muy amiga, amé a su familia. Yo lo quiero, es muy buena persona. Un hombre transparente y honesto”.