Tremendo cruce entre Ricardo Canaletti y el líder piquetero, Eduardo Belliboni: “Andá a laburar, junta pulgas”

Carmen Barbieri invitó a su programa Mañanísima (Eltrece) al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para hablar del paro general previsto para este jueves 9 de mayo. Pero la entrevista y el intercambio de ideas no pudo seguir su curso cuando el líder piquetero y el periodista Ricardo Canaletti protagonizaron un duro cruce.

Canaletti no quiso dialogar con Belliboni y se mostró visiblemente molesto con la conductora y la producción por invitarlo a participar a través de un móvil. “A mi me hace mal al corazón este señor, me da pericarditis, no quiero hablar”, expresó el panelista que en esa mesa es la voz autorizada para hablar de temas políticos.

“A mi me da mucha lástima que alguien le rehuya al debate diciendo que yo le doy pericarditis”, respondió por su parte Belliboni. “El debate con usted, no. No todas las opiniones son consideradas, la suya no es considerada”, redobló la puesta el periodista.

“Canaletti si no quiere discutir, no ofenda. Córrase, vaya al baño o a la cocina. Si no quiere intervenir, no intervenga y sino, discuta”, expresó el dirigente obrero y lo encasilló como votante de Milei, lo que molestó aún más al periodista.

“Siempre lo mismo esto, saquen del aire esto (...) Usted es un virus para la sociedad”, lanzó Canaletti. “Y usted es una bacteria, que es mucho peor”, fue la respuesta del invitado.

Ricardo Canaletti, sacado contra Belliboni

Luego, le pidió que explique de qué vive y se desató un tenso ida y vuelta en el que no se distinguía lo que cada uno decía por los gritos. Fue en ese momento que Ricardo Canaletti gritó “váyase al carajo” y Carmen Barbieri interrumpió para tratar de poner orden.

Cruce entre Ricardo Canaletti y Eduardo Balliboni en el programa de Carmen Barbieri. Captura del video.

“Deje de alimentarse de los pobres”, le dijo por su parte Majo Martino a Belliboni. “Ah bueno tenemos un panel un poquito agresivo”, interrumpió el líder de la organización y Estefi Berardi añadió: “Es un mensaje un poquito peligroso el que da”.

Carmen Barbieri pidió respeto por el entrevistado y fue cuando Canaletti arremetió con todo, a tal punto que le pidieron que se calme por su salud: “No es nadie, es un junta pulga que vive de los pobres. Andá a laburar ahora, qué mierda estás haciendo ahí. Es un virus, bacteria, bicho, alimaña, todo eso sos”.