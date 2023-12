Ricardo Canaletti se descargó tras su fuerte cruce con Esteban Trebucq: “El dolape este...”

Una situación tensa se apoderó del set de Mañanísima en eltrece cuando Ricardo Canaletti, reconocido panelista especializado en policiales, se vio involucrado en un acalorado intercambio con su colega Esteban Trebucq.

La discusión, originada por divergentes opiniones acerca del reciente DNU anunciado por el presidente Javier Milei, llevó al periodista a retirarse momentáneamente del estudio.

Tras unos minutos, Canaletti regresó a la mesa del panel del programa conducido por Carmen Barbieri y aprovechó el espacio para compartir sus reflexiones sobre el altercado con Trebucq.

“El periodismo no puede hacer periodismo de periodista, vamos a empezar por ahí. Nuestro objetivo no es este pibe, no es el ´dolape´ este”, expresó Canaletti al regresar al set, marcando su postura con vehemencia.

Explicó además su perspectiva sobre el DNU: “El DNU se lleva a cabo en situaciones excepcionales, emergencias constitucionales. En este caso, no se dan esas condiciones, aunque se puedan compartir ciertos aspectos del contenido del decreto”.

El periodista, visiblemente afectado por el incidente, continuó expresando su opinión: “¿Qué tendría que haber hecho? Mandar ley por ley y se acabó el partido”.

Qué pasó entre Ricardo Canaletti y Esteban “Pelado” Trebucq

A raíz del DNU del presidente Javier Milei para desregular de la economía, los periodistas Ricardo Canaletti y Esteban “Pelado” Trebucq se cruzaron en duros términos durante la emisión de este viernes de “Mañanísima”, el magazine que conduce Carmen Barbieri en El Trece.

En el programa, Canaletti y Trebucq discutían sobre cómo es el camino legislativo del decreto firmado por el jefe de Estado, teniendo en cuenta que parte de la oposición (radicalismo y kirchnerismo) ya anticipó su rechazo.

El periodista de TN sintió que su colega de A24 -en el móvil- no estaba a la altura del debate, desconociendo lo que estaba hablando.

“Vos sabés que las formas son importantes. Para algo hay una Constitución, que establece con claridad cuáles son las condiciones de un DNU. Este no las cumpliría”, afirmó el conductor de “Cámara del crimen”.

Trebucq pidió que hablen los jueces al respecto, y Canaletti le tiró: “Me estás menospreciando. Esa es una respuesta de cafetín. Yo hablo con el público. Y tu participación es para esclarecer y no para decir ocurrencias y quedar mejor que el otro”.

Trebucq chicaneó: “No sabía que eras abogado constitucionalista”. Y Canaletti se indignó: “No se trata de eso, hermano. ¿Qué miércoles tiene que ver?”.

Minutos después, Canaletti insistió: “Hay que hacer política en el Congreso, no hay otro camino, no se impone por la fuerza. Hay dos controles: uno es el Poder Legislativo y otro, el Judicial”.

Trebucq lanzó la siguiente pregunta: “¿Me explicás cómo es el mecanismo de los DNU en el Congreso?”.

A Canaletti no le agradó que Trebucq expresara su ignorancia en pantalla y le dijo: “Esto es para el público, no para mí. Si vamos a hablar, vamos a hablar bien. ¿Vos no lo conocés? ¿No sos periodista? Explícaselo a la gente. Andate de ahí, querido. Sos un maleducado. Con razón venís de donde... Tomátela, boludo”.

En consecuencia, Canaletti se fue de la mesa del programa, mientras sus compañeros intentaban calmarlo, pero volvió después de que Trebucq diera por terminada la entrevista para un acalorado descargo.

