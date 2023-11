Aseguran que “El Pelado” Trebucq está de novio con Lilia Lemoine de LLA

El periodista Esteban Trebucq fue parte de las noticias en las últimas horas, pero ahora como protagonista. Anteriormente era conocido con el apodo del “Pelado de Crónica”, ahora que está en A24 es el “Pelado” a secas. Y aunque hablaba con diferentes figuras argentinas, poco se sabía de su vida íntima, hasta hace horas, ya que todo indica que el periodista está saliendo con la dirigente política más polémica y ruidosa del país.

Se trata de la impredecible Lilia Lemoine, quien en la ronda electoral de octubre fue electa Diputada Nacional en la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Alianza, el movimiento que lidera Javier Milei. Cabe mencionar que el periodista Jon Heguier quien contó la noticia en El destape radio, una emisora completamente volcada a favor del otro aspirante al sillón de Rivadavia, el oficialista y actual ministro de economía Sergio Tomás Massa.

Lemoine Lilia. Foto: Federico Lopez Claro

Al respecto, sin tocar temas de política pero sí de la farándula, el reportero dijo: “Está ciento por ciento confirmado, totalmente”. Y sumó: “Lilie Lemoine, y lo voy a contar ahora, quédense parados, espero que no les caiga mal la noticia, me confirmaron, lo tengo 100 por ciento chequeado, sino no lo diría, en El Destape contamos cosas que tenemos chequeadas, documentadas y demás... Lilia Lemoine está de novia con un famosísimo periodista”.

“NI UN PELO DE ZONZO”

“Un periodista que fue protagonista en la campaña de Javier Milei. Que lo entrevistó a Javier Milei. Que lo militó a Milei. Que pueden ser varios, pero hay uno solo que está de novio con ella. Lilia Lemoine está de novia con el Pelado de A 24. El Pelado Trebucq”, continuó relatando Heguier.

Lilia Lemoine, la cosplayer y diputada por el espacio de Javier Milei.

E insistió: “Ciento por ciento confirmado. Lilia Lemoine sale con el Pelado Trebucq. El Pelado Trebucq que se separó, tuvo... bueno, algunos problemas, volvió luego con su ex, finalmente terminó separado, tiene criaturas y todo, ahora está saliendo completamente separado con Lilia Lemoine. Una pareja más que se suma porque ya tenemos a la de Javier Milei con Fátima Florez”.

Desde lo informado por Paparazzi, donde destacaron que “el pelado parece no tener un pelo de zonzo”, divulgaron el supuesto historial amoroso del periodista. Primero se lo vinculó con Marcela Pagano, luego con Coki Ramírez, y ahora se da por seguro un romance con Lilia Lemoine, a quien en su momento se atribuyó un romance con el mismísimo Javier Milei.

