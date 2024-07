Por qué Milei asegura que Lilia Lemoine “sabe más de inflación que muchos economistas”

La discusión por la escalada del dólar blue, cuya cotización superó los $1.400, se trasladó a las redes sociales, donde el presidente Javier Milei -activo usuario de X- citó y elogió unas declaraciones de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, para explicar qué está pasando con la inflación.

Qué dijo Lilia Lemoine sobre la inflación en TN

El comentario de Milei surge a partir de lo que dijo la legisladora en TN, precisamente en el programa de Jonatan Viale. Allí, Lemoine expresó que “lo que no tenemos ahora es la inflación galopante que teníamos en diciembre” y que “ahora no estamos tan pendientes de ver que los precios se dupliquen para dentro de dos meses”.

Lemoine declaró no estar preocupada por la posibilidad de que la suba del dólar blue se traslade a los góndolas y lanzó: “La inflación no es el aumento de los precios. La definición de inflación no es esa. Es la pérdida de valor por la emisión. O sea, cuando emitís sin respaldo una moneda va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere”.

“Hay que saber diferenciar eso, porque sino es irresponsable”, retrucó Lemoine en contra de lo que decían los periodistas. “El aumento del dólar es un precio más. No es inflación. Puede aumentar como puede aumentar la leche”, añadió la diputada y cosplayer.

El elogio de Milei a Lilia Lemoine

El video de Lemoine en TN se hizo viral en la red social X, por lo que Milei lo citó y aprovechó para cuestionar a economistas que suelen dar su opinión en la televisión.

“Sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía”, destacó el jefe de Estado sobre Lemoine.

“Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva a una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”, dijo Milei.

Milei elogia la definición de la inflación que hizo Lilia Lemoine (X)

“Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero”, aclaró el Presidente a sus seguidores.

“Por otra parte, la definición de inflación como suba generalizada de los precios, popularizada luego de Keynes, en términos de política hace el foco en controlar los precios y no la emisión de dinero. En el fondo, algo muy confortable para los políticos ladrones y que siempre ha fracasado (en especial en Argentina)”, concluyó en su publicación.

