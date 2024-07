Tenso cruce en vivo entre Alfa de GH y Ulises Jaitt: “Me amenazó con pegarme y el cag*n huyó”

En el programa ADN por el canal elnueve, Ulises Jaitt y Alfa, ex participante de Gran Hermano, protagonizaron un tenso cruce. La discusión entre ambos aumentó cuando Ulises Jaitt recordó un incidente del reality que involucraba a Alfa y a Coti Romero.

Antes de la intensa discusión entre los implicados, el programa abordaba sobre los comentarios cancelables en el mundo del streaming en torno al caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes. Ulises Jaitt se encontraba defendiendo a un joven de 26 años que había hecho un comentario desafortunado sobre el caso y fue en este contexto de debate donde surgió el enfrentamiento entre Jaitt y Alfa.

Ulises Jaitt no dudó en mencionar un comentario inapropiado que Alfa hizo en el programa sobre un desodorante, lo que desencadenó una reacción furiosa por parte del ex Gran Hermano. “A vos te pasó también. Cuando le dijiste lo del desodorante a Coty...”, dijo Jaitt, provocando una inmediata respuesta de Alfa.

Walter Santiago, conocido como Alfa, intentó defenderse asegurando que sus palabras fueron manipuladas y el confuso momento fue aclarado con la participante. “No, estás totalmente confundido. No te permito, traeme las pruebas. Estás hablando pavadas, fue editado”, afirmó.

Alfa también destacó que su relación con Coti Romero se encuentra en buenos términos y rechazó cualquier comparación con lo que llamó “lacra”. “A mí no me podés comparar con esa lacra. No te permito que me digas ‘a vos te pasó lo mismo’. Estás confundido”, respondió tajantemente.

Ulises Jaitt no se quedó callado y lanzó un último comentario para reafirmar su postura. “No te estoy comparando. Dijiste cosas homofóbicas en la casa de Gran Hermano. No te hagas el moralista”, sostuvo Jaitt.

Al término del programa, AlFA de #GranHermano, me empezó a insultar y me amenazó con cagarme a trompadas. Le dije que elija la esquina y el cagón huyó. https://t.co/OGmDRvXu9K — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) July 20, 2024

Tras el programa, Jaitt utilizó sus redes sociales para denunciar la actitud de Alfa después del enfrentamiento en vivo. “Al término del programa, Alfa de Gran Hermano, me empezó a insultar y me amenazó con cagarme a trompadas. Le dije que elija la esquina y el cagón huyó”, escribió Ulises Jaitt en su cuenta de X.