Wanda Nara vivió un incómodo momento al tener que viajar en clase turista: “El peor vuelo de tu vida”

En las últimas horas, Wanda Nara regresó a su casa tras haber debutado en su nuevo programa de televisión italiana. Sin embargo, no todo resultó como ella esperaba. Primero perdió el vuelo y la famosa empresaria debió viajar en clase turista. Debido al inconveniente, hizo su descargo en las redes sociales.

Durante este fin de semana, la mediática debió viajar a Turquía junto a Kennys Palacios, su estilista y mejor amigo. Wanda llegó tarde y perdió el vuelo, entonces lo que debía ser un viaje de dos horas, se convirtió en una estadía de casi ocho horas en el aeropuerto de Roma.

En sus redes sociales, la empresaria contó: “Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las 8 de la mañana”. Luego de que se escuchara a un hombre estornudar, incómoda, sumó: “Hay un señor resfriado. Encima yo estoy medio… ¿Cómo se dice cuando tenés miedo a enfermarte de cualquier cosa?”

“Sacamos otro vuelo a último momento. Estamos desde las 8 de la mañana en el aeropuerto Fiumicino haciendo un montón de cosas. Shopping, compras”, siguió contando. Y, entre risas, lanzó: “Sacamos este vuelo entre medio de personas”.

Y continuó: “Pero tengo que volver a casa. La chica me dijo ‘¿estás segura que lo querés? Porque el vuelo está muy lleno’. Es como el peor vuelo de tu vida”.

Recientemente, Wanda Nara paseó su estilo único por Roma.

“Lo más lindo es que pasamos siete horas en el aeropuerto de un viaje de dos horas. O sea, estuve siete horas en el aeropuerto y ahora voy a volar dos. O sea, no tiene sentido”, se quejó.

Sin embargo, Wanda no perdió la oportunidad de mostrarle a sus seguidores las lujosas compras que hizo en esas largas horas de espera. Además, aprovechó para volver a quejarse por no tener espacio en el avión para abrir la bolsa.

“Voy a hacer un unboxing de lo que me compré y lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma. Esta es la bolsa que está un poco arrugada porque me la revisaron. La voy a tirar acá mismo en el avión”, expresó Wanda en su video como influencer de clase turista.

