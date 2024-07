Wanda Nara confirmó en sus redes la separación de Mauro Icardi: “Los mejores años de mi vida”

Wanda Nara le puso un fin a los rumores y decidió romper el silencio a través de sus redes con un contundente descargo en el que confirmó el divorcio de Mauro Icardi. La empresaria y conductora compartió una captura de pantalla de su teléfono en la que expresó su decisión y cómo atraviesa este difícil momento.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy”, arrancó el descargo la próxima conductora de Bake Off Argentina, quien lleva unas semanas instalada en el país.

“Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, resaltó y de esta manera anunció que se separó de la estrella del Galatasaray tras haber intentado en reiteradas oportunidades salvar la pareja.

Wanda Nara confirmó que se separa de Mauro Icardi. Captura de historias.

Además, dejó en claro que es una decisión personal y descartó que se trate de terceros en discordia, ya que en los últimos días se la volvió a vincular con L-Gante. “No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, expresó.

El matrimonio no habría podido superar la crisis que desencadenó el affaire entre Icardi y la China Suárez que salió a la luz en octubre del 2021. Si bien ella aclara que hizo todo para remontar la pareja, la infidelidad del jugador fue un quiebre en su relación y por eso decidió terminar con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi.

Finalmente, pidió respeto por este momento que les toca atravesar como familia y por sus cinco hijos. “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró.

La foto de Wanda Nara y Mauro Icardi que levantó sospechas

Esta semana, filtraron imágenes del momento en el que Wanda le habría pedido el divorcio futbolista. En la foto que publicó la cuenta de Instagram @gossipeame se la ve a la mediática llorando mientras mantiene una conversación con Icardi en el estacionamiento del Chateau Libertador, donde recientemente compraron otra propiedad.

“Yo creo que tiene que ver con un desgaste”, indicó al respecto la influencer de chimentos y aseguró tener información de muy buena fuente. “El wandagate para mí enfermó a esa relación. Ella lo intenta por la familia, él está extremadamente enamorado de ella, pero a ella le cuesta remontar el wandagate”, agregó.

La discusión entre lágrimas de Wanda Nara y Mauro Icardi

En tanto que la periodista Laura Ubfal informó en su portal de noticias que se comunicó con la abogada de la mediática y confirmó que en breve firmarían el divorcio: “Dijo que hacía mucho que Wanda quería tomar esta decisión”. Y detalló: “La división de bienes ya tiene su expediente en Italia y solo faltaría firmar el divorcio”.