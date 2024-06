Wanda Nara reveló el momento que se enteró que tenía leucemia: “pensé que solo me quedaban 24 horas de vida”

Wanda Nara compartió por primera vez detalles íntimos sobre su diagnóstico de leucemia durante una transmisión en vivo junto a Olga, donde estuvo acompañada por Mauro Icardi. La influencer relató cómo se enteró de la enfermedad, manteniendo los diálogos textuales de aquel momento crucial en su vida.

“A las cinco horas de hacerme los estudios, me llaman del laboratorio”, explicó Wanda, recordando el momento con detalle. “Yo empiezo a llorar y a gritar. Mauro me dice: ‘Debe ser porque le dijiste soy Wanda’”.

La mediática compartió los momentos de angustia y desesperación que vivió antes de recibir el diagnóstico oficial: “Me fui a una clínica a repetir los estudios, me metieron en el tomógrafo y me dejaron internada. ‘¿Qué tengo?’, pregunté y nadie me decía nada. Creí que me quedaban 24 horas de vida. Estuve internada 3 días”.

En esos momentos, comenzaron las primeras sospechas sobre la enfermedad, aunque no tuvo una confirmación inmediata: “Se empezó a sospechar que podía llegar a ser leucemia, pero nadie me lo decía”.

Wanda Nara junto a Caro Pardíaco

La situación se complicó cuando Wanda se enteró de su propio diagnóstico a través de los medios de comunicación: “Prendí la tele y ahí Lanata decía que tenía leucemia, pero en la clínica no me decían nada. Si me daban a elegir, yo hubiera preferido no saberlo”, expresó sinceramente sobre la dificultad de enfrentar algo tan íntimo en un ámbito tan público.

Además, Wanda compartió el difícil momento que vivió con sus hijos, quienes se enteraron de la misma forma que ella: “En casa la pasamos todos horrible. Mis hijos estaban preocupados. No sabía nada, pero les preguntaban en el colegio. Me levanté y les expliqué lo que pasaba”.

Finalmente, la esposa de Mauro Icardi reveló que ahora se concentra en mantenerse saludable y en hacerse análisis regularmente para monitorear su salud.