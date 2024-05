Chris Pine sobre su lucha contra el acné: “Fue uno de los momentos más traumáticos”

Nacido el 26 de agosto de 1980, Chris Pine pasó por lo mismo que muchos adolescentes en el mundo. El acné fue uno de los detalles más importantes de su vida y lo confesó en un podcast.

Chris Pine sufrió acné y lo confesó en un podcast. / WEB

Aunque actualmente es uno de los protagonistas de Star Trek, una de las sagas más importantes del cine, antes no la tuvo tan fácil. En una ocasión, formó parte de un casting para la serie “The O.C” pero se le negó un papel por tener acné.

En un episodio del podcast Happy Sad Confused, confesó: “Fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida”. Además, aseguró que recordarlo todavía le resulta incómodo.

Pine mencionó que tuvo una “piel horrible” tanto en su adolescencia como después de la universidad, y discrepó con la idea de que el acné a veces se considere algo que solo afecta a los adolescentes.

Qué dijeron desde “The O.C” sobre Chris Pine

La noticia se dio a conocer hace algunos años a través del libro “Welcome to the O.C.: The Oral History” de Alin Sepinwall. El autor conversó con el director de casting de la serie, Patrick Rush, quien admitió que, a pesar del evidente talento de Pine para el papel de Ryan Atwood, su condición cutánea en ese momento llevó a descartarlo como uno de los candidatos.

“Él era realmente bueno, pero en esa época la piel de Chris Pine estaba muy mal y eso me rompió el corazón porque yo también fui un muchacho con acné”, comentó Rush.

Por su lado, el actor de “Mujer Maravilla” explicó que siempre había luchado con problemas de piel, y justo al concluir la universidad experimentó brotes severos nuevamente. “Puedo entender por qué querían tener gente atractiva haciendo cosas bonitas. Y el acné no era una clave para [el éxito]”, indicó.