Anya Taylor-Joy llegó a Cannes y fue atacada por un fanático agresivo

La simpatía y el glamour son dos de las características que Anya Taylor-Joy ha apropiado de la mejor manera. La actriz se muestra con la mejor predisposición frente a la cámara, pero en las últimas horas se dio a conocer que no siempre ocurre así.

US actress Anya Taylor Joy attends the 96th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 10, 2024. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

En medio de la previa al estreno de “Furiosa”, película que comparte con Chris Hemsworth, se presentó en el Festival de Cannes con una actitud muy particular. Apenas bajó del avión mostró su incomodidad frente a la insistencia de los fans por autógrafos.

Mad Max tendrá su nueva entrega en mayo con "Furiosa" / WEB

Como es la costumbre en Cannes y en muchos lugares del mundo, en el aeropuerto la esperaban algunos curiosos que intentaron acercarse para grabarla con sus teléfonos y pedirle autógrafos. Sin embargo, hubo uno en particular cuya “agresividad” e insistencia enfadó a la actriz y a sus seguidores en las redes sociales.

El incómodo momento de Anya Taylor-Joy

En la red social TikTok se compartió el video completo del momento en que la argentina atravesó la salida del aeropuerto con un equipo de seguridad que no sirvió del todo. Con su look intacto y glamoroso, la actriz caminó directo al auto que la esperaba para trasladarla pero el momento no fue del todo cómodo.

“Monsieur, s’il vous plait” (por favor en francés), expresó en varias ocasiones cuando un fan se le acercó de manera insistente y casi peligrosa para hacerse con una firma de la blonda. Más allá de su negativa, el hombre de traje gris insiste con una actitud muy agresiva que obliga al guardaespaldas a empujarlo fuera del espacio.

El incómodo momento de Anya Taylor-Joy en Cannes. / Gentileza

Finalmente, Anya llega al auto que la está esperando mientras otro fan o curioso la persigue con la cámara del teléfono celular. Ella se quita el sombrero y pide perdón por no poder atenderlos, luego cierra la puerta.

Por otro lado, con otros posteos, los fanáticos aseguraron que la actriz fue muy simpática en otros lugares y también en la misma visita a Cannes.