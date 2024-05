Quién era Veronica Toussaint y por qué murió tan joven

La noche del jueves, Verónica Toussaint, reconocida actriz y conductora mexicana, falleció tras una prolongada batalla contra el cáncer.

Toussaint, conocida por su destacada trayectoria en la televisión mexicana, había revelado su diagnóstico de cáncer de mama el 7 de octubre de 2021 durante su programa ¡Qué chulada!.

“Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas”, confesó entonces, añadiendo que el proceso había sido muy intenso tanto para ella como para sus seres queridos.

Veronica Toussaint falleció a los 48 años

En un video reciente en Twitter, Toussaint expresó su agradecimiento a su equipo médico: “Y esta fue la última de las radiaciones y si no es por ellos, miren, hubiera sido más duro”. Agregó emocionada: “¡Muchas gracias! Lo último, chingá!”.

A pesar de realizarse exámenes médicos de rutina, Toussaint relató que no había sido diagnosticada hasta que notó una manifestación física.

“Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo; el Papanicolau, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago, sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla”.

La carrera de Verónica Toussaint

Verónica Toussaint, nacida el 17 de marzo de 1974 en la Ciudad de México, destacó por su versatilidad en televisión, cine y teatro.

Su papel en el programa “Qué importa” y su actuación en la película “El Club de los Idealistas” (2020) la consolidaron como una actriz talentosa y versátil.

Además de su carrera artística, Toussaint fue conocida por su compromiso con causas feministas y su participación en diversas obras de teatro de corte cómico y cabaretero.