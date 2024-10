Influencer genera indignación al afirmar que en Yucatán “inventan huracanes” para no trabajar

Una popular tiktoker se convirtió en el centro de una polémica en las redes sociales tras haber afirmado que los yucatecos “inventan huracanes” para no trabajar o asistir a la escuela. En un video que rápidamente se volvió viral, la influencer sugirió que los habitantes de Yucatán exageran la peligrosidad de estos fenómenos meteorológicos solo para tomarse el día libre.

La creadora de contenido Sandra Orozco comenzó su grabación asumiendo “se inventan son categoría 5 para estar en sus casas haciendo nada”. “No está ni lloviendo, no está pasando absolutamente nada, pero todo está cerrado”, agregó.

En su video, la joven manifestó que durante su estadía en Mérida, la capital del estado, no vio ninguna señal evidente de mal tiempo. De esta forma, se atrevió a decir que las medidas de prevención eran exageradas, como el cierre de tiendas y la suspensión de actividades.

“Todo está cerrado, ni al Oxxo puedo ir. A mí se me hace que la gente lo hace porque no quieren hacer nada”, comentó, sugiriendo que los locales buscan “un día de asueto”.

Por si fuera poco, la tiktoker hizo una reflexión sobre las personas que “aprovechan estas situaciones” para alejarse de la vida que llevan. “Es por eso que les digo. Si ustedes quieren vivir una vida, vivan esa vida. No vivan una vida que no quieren vivir. Solo buscan pretextos para salirse de esa vida que viven que no les gusta”, concluyó.

La opinión generalizada de los usuarios

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los usuarios arremetieron contra Sandra, criticando su falta de empatía y su ignorancia sobre los peligros que los huracanes representan para las comunidades costeras. “Si hubiera impactado un huracán de verdad, estaría llorando”, señaló un usuario.

Algunos incluso hicieron referencia a desastres recientes como el impacto del huracán Otis en Acapulco. Por lo que destacaron la necesidad de tomar las advertencias meteorológicas en serio, antes de que ocurra cualquier catástrofe.

Otro seguidor añadió: “Ah, pero si pasa algo como en Acapulco, ¿a quién va a culpar? Es necesario prevenir y no lamentar como ocurrió en Acapulco, especialmente con el cambio climático que nos afecta cada vez más”.

A medida que las críticas se intensificaban, Orozco decidió restringir su perfil de TikTok, probablemente para frenar los comentarios negativos. Sin embargo, el video ya había sido republicado, debido a la gran viralización. Por lo tanto, el debate siguió y las críticas ante la tiktoker continúan.