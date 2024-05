Patrick Swayze no era ningún ángel según un compañero de rodaje: “Fue difícil trabajar con él”

Lejos del emotivo personaje que encarnó en el clasico “Ghost: la sombra del amor”, Patrick Swayze se caracterizaba por una personalidad bastante fuerte. Según un compañero de rodaje de otra película, hasta parecía neurótico.

Qué dijo John Leguizamo sobre Patrick Swayze. / WEB

Entre las décadas del ochenta y el noventa, uno de los rostros más llamativos del mundo del cine era el de Patrick Swayze. Por un lado, dejó toda su sensualidad en “Baile caliente”; por otro, su romance fue expuesto en “Ghost: la sombra del amor”.

Aunque dejó ver que la simpatía era su fuerte, un colega de rodaje confesó que era una persona difícil de seguir y hasta complicaba el trabajo en conjunto. Se trata de John Leguizamo, quien compartió rodaje en “To Wong Foo, Thansk fot Everything! Julie Newmar”.

En ese entonces, ambos formaron parte del elenco de la cinta en la que personificaron a dos drags queens. Según la sinopsis: “inician un viaje en automóvil, de Nueva York a Hollywood, para participar en el concurso nacional de reinas. Pero en mitad de camino el coche se estropea en un remoto y aislado pueblo, donde todo el mundo lleva una existencia triste y aburrida”.

Qué dijo Leguizamo sobre Swayze

Un tiempo atrás, en una entrevista con el comunicador Andy Cohen para SiriusXM, charlaron sobre el fallecido actor. El host comentó que siempre referían a él como un ángel, pero su entrevistado expresó lo contrario.

“Él simplemente era neurótico. Yo también soy neurótico, pero no lo sé. Simplemente… Fue difícil trabajar con él”, confesó sin pesar el actor. Para dar más detalle, agregó: “Además, yo suelo improvisar, y a Patrick eso no le gustó. No podía seguir el paso y eso lo enojaba algunas veces”.

De qué trata “Ghost: la sombra del amor” y dónde verla

La película se llevó el Oscar a Mejor actriz de Reparto por la actuación de Whoopi Goldberg y la estatuilla de Mejor guion; además estuvo nominada a Mejor película, Mejor banda sonora y Mejor edición. Solamente está disponible en “plataformas amigas” y en alquiler en Claro Video.

Sinopsis: La pareja formada por Sam Wheat (Patrick Swayze ) y Molly Jensen (Demi Moore) parece tenerlo todo. Están enamorados, son exitosos, él un banquero y ella una artista de cerámica, su vida no podría estar en mejor lugar. Aunque ella tiene un pequeño resentimiento de la poca expresividad de Sam, su relación funciona con normalidad. Una noche, al salir del teatro, son atacados por un ladrón, quien asesina a Sam; sin embargo, el alma de Sam permanece en la calle, en la ciudad, cercano a su amada. Buscando la ayuda de una supuesta psíquica, Oda Mae, Sam descubre que su muerte no fue accidental y que la vida de Molly podría correr peligro