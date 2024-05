La hija de Romina Yan cumplió 18 años y sorprendió a todos con el increíble parecido a su mamá

La reconocida empresaria Cris Morena celebró el cumpleaños de su nieta Azul, quien cumple 18 años y es hija de Romina Yan y Darío Giordano. A raíz del gran parecido entre la adolescente y su madre, los seguidores quedaron impactados y destacaron las similitudes entre ambas.

La creadora de “Chiquititas” siempre se muestra orgullosa de sus nietos y comparte momentos especiales junto a ellos. A través de sus publicaciones en Instagram se puede ver el vínculo cercano que existe con los jóvenes: “¡Feliz cumple amor mío! Siempre juntas”, escribió la actriz en un saludo hacia su nieta.

Por otra parte, Franco el hijo mayor de la recordada Romina, también saludó a su hermana menor y expresó su amor y orgullo hacia ella. Sin embargo, en esta fotografía también se destacó el parecido entre ambos con su madre.

El saludo de Cris Morena. Gentileza: Instagram @bycrismorena.

“Tendría que regalarte el cielo entero para que entiendas cuánto te amo. Y aun así me quedaría corto. No me cabe tanta felicidad del orgullo que siento por vos. Por haberte disfrutado, verte crecer y convertirte en quien sos hoy. La vida te espera y el mundo es tuyo”, escribió el actor.

Romina Yan junto a sus tres hijos: Azul, Franco y Valentín. Gentileza.

“Te lo vuelvo a decir: siempre serás mi princesa, mi pequeña Alicia y yo tu sombrerero. Acá estoy, por siempre y para siempre. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños”, completó.

Tras las publicaciones en las redes sociales, los comentarios por parte de los seguidores no tardaron en aparecer. “Me emociona poder seguir viendo a Romi en ustedes”; “Es impactante el parecido a su madre” y “Juro que siento que estoy viendo a Romi”.