Axel Kicillof volvió a cruzar a Milei y dijo que “está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”

Algunas horas después de que el economista libertario apuntara contra Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro por reunirse con Axel Kicillof, el bonaerense precisó que “desde que asumió Milei, veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires”.

La tensión entre el gobierno nacional y el bonaerense se profundizó este sábado, luego de que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof acusara al presidente Javier Milei de no estar “produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor”, sino que “está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”.

De acuerdo con Noticias Argentinas, los dichos del justicialista tuvieron lugar durante el cierre del plenario de las Multisectoriales y la Militancia “La Patria no se vende”, que se celebró este sábado en la localidad de Florencio Varela.

Allí, Kicillof expuso los diez puntos del llamado “Pacto con el pueblo” y aseguró que “Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”. Y agregó: “Basta de mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo”.

“Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda”, remarcó el gobernador.

En este sentido, durante la semana, Kicillof visitó las provincias de Chubut y Santa Fe para reunirse con los mandatarios y firmar dos convenios de colaboración. En el caso patagónico, el bonaerense fue fotografiado junto al gobernador Ignacio Torres sellando el acuerdo “en materia de asistencia sanitaria que contempla la distribución en comodato de ambulancias para distintas comunas y localidades chubutenses, capacitaciones, formación de especialidades y uso de tecnología”.

Por otro lado, el peronista también comunicó en la red social X que el pasado viernes se reunió con Maximiliano Pullaro y “firmamos un nuevo convenio de cooperación y asistencia recíproca para profundizar las acciones que venimos realizando en materia de investigación y lucha contra el narcotráfico y otros delitos complejos”.

Desde España, Milei se mostró en desacuerdo con las reuniones y chicaneó a Pullaro y Torres: “Tal vez les gusta sacarse fotos entre ellos, pero bueno... si les gusta abrazarse con salvavidas de plomo...”.

Por su parte, Kicillof le respondió esta tarde al decirle que “respete la legitimidad de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes y los gobernadores”.

Asimismo, el bonaerense también reiteró su rechazo hacia el Pacto de Mayo, el cual “parece que ni siquiera va a ser en mayo, lo van a pasar. Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene, porque no convocan el 4 de julio. No es pacto y no es de mayo”.

“Habíamos dicho a comienzos de mayo que si era para una foto o el marketing, que arrancaran no más. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto”, siguió, y agregó: “Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar”

“El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando”, sentenció Kicillof.