Video: Carmen Barbieri despertó la pasión de un dirigente piquetero en un móvil en vivo

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, sorprendió a la conductora Carmen Barbieri con una propuesta sugerente durante una entrevista en el programa Mañanísima. Antes de abordar los temas relacionados con el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo, se produjo un inusual intercambio de halagos entre Belliboni y Barbieri.

El dirigente expresó su admiración hacia la conductora, calificándolo como un honor ser entrevistado por ella. La movilera, Mercedes Ninci, aprovechó la situación para preguntar directamente a Belliboni si le gustaba Carmen, a lo que él respondió sin esquivar la pregunta: “Y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida”.

Aunque la charla posteriormente se centró en la cobertura de la manifestación y otros temas, el tono romántico regresó cuando Belliboni fue cuestionado sobre unas fotos que lo mostraban supuestamente de vacaciones en Punta del Este. “Hay gente molesta porque se viralizó una foto de usted vacacionando o estando unos días en Punta del Este, en este contexto de la previa de un paro general y usted descansando”, le planteo la conductora de Mañanísima. “Yo no estuve en ningún Punta del Este, ya saqué un video denunciando que eso es falso. En el mismo momento en que decían eso, yo estaba en Burzaco”. Esto fue la antesala de otro coqueteo entre la actriz y el gremialista: “Ahora, si ustedes me invitan no tengo ningún problema, debe ser una playa hermosa, no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, listo, ya está”.

Este intercambio llevó a Diego Ramos, uno de los panelistas, a confesar que estaban “buscándole novio a Carmen”, y la conductora admitió que le gustaba Belliboni, describiendo su interacción como si se conocieran de otra vida.

Sin embargo, la situación generó opiniones divididas entre los panelistas, algunos mostrándose en contra de la insinuación y otros haciendo bromas al respecto. Carmen Barbieri, visiblemente incómoda, pidió que se detuvieran las especulaciones sobre la vida personal de Belliboni y concluyó la entrevista de manera diplomática.

