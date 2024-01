Flor Vigna disparó contra Nicolás Cabré y no se guardó nada: “La pasé mal”

En medio de un gran proyecto musical, Flor Vigna está poniendo todo de sí para salir adelante en su sueño como cantante. Sin dejar de lado su faceta polémica, la cantante estrujó su momento de fama y hasta habló de sus excompañeros.

Flor Vigna y Nicolás Cabré compartieron protagónico en "Mi hermano es un clon". / Archivo

Hace pocas horas estrenó su canción llamada “PicaFlor”, la cual comparte con El Villano. En la letra apunta contra esa persona que le gusta jugar con las flores y, según ella misma, se trata de Nicolás Occhiato.

Como era de esperarse, su letra es polémica y la ayudó a posicionarse dentro de las tendencias que se hablan hace algunas horas. Esto la llevó a ser entrevistada en Intrusos y fue ahí donde disparó contra Nicolás Cabre, quien la acompañó en la producción “Mi hermano es un clon”.

Cuando Marcela Tauro le consultó por los picaflores que formaron parte de su vida, hizo hincapié en que tan reales fueron los rumores de amorío con Cabré. “No, nunca en la vida”, confesó la cantante sin dudarlo.

“Lo de Cabré me encanta que me lo pregunten porque nunca en la vida estaría con Cabré y es algo que quiero aclarar porque yo la pasé muy mal”, aseguró sin miedo alguno.

Por qué Flor Vigna no acusó a Nicolás Cabré

Sobre los inicios de su carrera y la coincidencia con el actor, Flor dijo: “Fue mi primer protagónico y me toca un compañero que te hace todas, que si no le das bola te hace todas. Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo de quedarme sin trabajo”.

Asimismo, hizo referencia al porqué de su silencio en el momento que sucedieron las cosas y cómo se sintió al respecto. “La verdad para mí fue re feo, porque yo vi PolKa toda mi vida, fue el primer protagónico que tenía y yo lo admiraba un montón a él (Cabré). Y me pareció, no mal compañero, me pareció todo feo... como artista, como todo”, sumó.