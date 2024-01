Flor Vigna se sintió traicionada por Flor Jazmín Peña por su romance con Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato fueron pareja durante años, incluso se hicieron conocidos juntos en el programa de Marcelo Tinelli, que fue la catapulta para el exitoso presente de ambos. Además, tanto la bailarina como el conductor se acompañaron en el inicio de sus carreras, donde cada uno soñaba estar donde están hoy.

Pese a que se separaron aseguraron siempre tener un buen vínculo, pero en su momento a Flor Vigna le habría molestado la relación que inició con Flor Jazmín Peña como compañeros del Súper Bailando 2019.

En ese año, en el que Vigna y Occhiato tenían idas y vueltas con su relación, comenzaron lo rumores de romance de Nico con Flor Jazmín, que en ese momento era su compañera de baile porque él la había elegido. Situación que incomodó y molestó a su ex, ya que fue ella quien los presentó.

“Flor no estaba celosa, Flor sintió traición porque eran amigas. De hecho, ella fue la que se la presentó a Nico Occhiato”, reveló en LAM (América) la amiga y ex coach de Vigna, Damasia Ochoa.

“Flor Vigna conoce a Flor Jazmín por las redes, empiezan a hacer trabajo juntas y la rompen. Se la presenta a Nico Occhiato, tiempo después cuando lo convocan al Bailando, Nico la lleva. Entonces es como que Flor sintió cierta traición porque fue como: sos mi amiga, nos viste que estábamos juntos, y empezó a surgir esa historia”, amplió.

“Flor le hizo mucho entre en las redes, la potenció. Empezaba a crecer y fue una oportunidad trampolín, no era lindo que estén armando previa con la relación, Flor sentía como que le están viendo la cara”, agregó la coach que por estos días es panelista en LAM como reemplazo de Yanina Latorre.

Así confirmaron Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato su relación

Nicolás Occhiato le declaró todo su amor a Flor Jazmín Peña al aire del programa que comparten en el canal de streaming. En detalle, confirmaron ante sus oyentes lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo: que están de novios.

Una vez comenzado Nadie dice nada, Momi Giardina no dejó de presionarlos para que confirmaran la relación con las palabras correctas por lo que Occhiato lanzó: “¡Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en la vida!”.

Visiblemente emocionada, y con lágrimas en los ojos, Flor Jazmín agregó información: “Sí, son esas cosas que uno elige, pero pasan y te haces cargo así que eso: sí, estamos juntos”.

En medio de los aplausos de sus compañeros, la bailarina también expresó: “No entiendo nada. Hace cinco años que lo miro y era otro vínculo”.

Los influencer y conductores de Luzu TV confirmaron su romance.

Finalmente, Nico Occhiato y Flor Jazmin coincidieron que tras buscar saber en que andan, definitivamente “están hasta las manos”, amorosamente hablando y terminaron besándose para recibir la ovación de todos.