Flor Vigna se la jugó y habló del incipiente romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Flor Vigna pasó este miércoles en el Bailando 2023 y no solo la rompió con su performance, sino que dio que hablar con sus picantes declaraciones. En la previa cantó un tema que dio el pie para que le pregunten por Nico Occhiato y su supuesto romance con Flor Jazmín Peña, que ha sido el tema de la semana.

La bailarina no pasó inadvertida en el programa que conduce Marcelo Tinelli, es que previo a bailar, cantó en la pista más famosa del país y en redes la liquidaron. La artista de 29 años fue tendencia en “X” (ex Twitter) porque, una vez más, interpretó uno de sus temas en el ciclo en el que es una de las participantes.

Flor Vigna opinó del supuesto romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Luego, se mostró incómoda y molesta con las declaraciones de Lourdes Sánchez, quien dijo en ese mismo programa que Luciano Castro sería su permitido. Así se abrió un nuevo frente entre la esposa del Chato Prado y la bailarina, su máxima competencia en trayectoria y talento en el certamen.

Si bien dijo que para ella es un halago y “la calienta” que deseen a su pareja, apuntó contra la conductora por hablar de su pareja y por “meterse con su música”, ya que Lourdes apuntó contra ella por siempre cantar y mostrar sus canciones en el programa. Por todo esto, fue que la expuso al decir que, cuando estuvo separada del Chato, tuvo varios “affaires” con famosos.

Flor Vigna aprobó una posible relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La frutilla del postre de una noche picante fue cuando Vigna habló de su ex, Nicolás Occhiato, quien se hizo conocido junto con ella en Combate. Sin embargo, el dueño de LuzuTV y conductor de “Nadie dice nada” ganó popularidad en sus apariciones como novio de la bailarina cuando ella participaba del “Bailando por un sueño”.

Al momento de puntuarla, Moria Casán aprovechó y le pregunto si el tema que cantó en la previa “Mi ex tenía razón” estaba dedicado al productor y conductor. Vigna aseguró que su ex “tiene razón en muchas cosas”, pero que nada tiene que ver él con este tema.

Fue en ese momento que comentaron sobre los rumores de romance entre Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña, quienes se conocieron en el programa de Marcelo Tinelli cuando fueron pareja de baile y ganaron el certamen. “Están garchanding”, dijo Moria y Pampita contó que fue él quien la eligió en su momento a la joven como su bailarina.

“Yo se la presenté porque en ese momento éramos muy amigas con Flor. Son muy hermosos los dos y se merecen todo”, comentó la actriz al respecto. “¿Te gusta la pareja de Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña?”, indagó Tinelli. Lejos de esquivar la pregunta, se la jugó y respondió: “Me encanta. Me parece que tienen mucho que ver, me gustan”.

