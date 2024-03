El comentario lapidario de Sabrina Rojas con el que expuso a Flor Vigna de la peor manera

Tras la confirmación de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro, se desató una guerra que no tendría fin entre Sabrina Rojas y la bailarina, quien la señaló como una de las responsables de la ruptura con el actor. Y, luego de las últimas declaraciones de la cantante, la modelo mendocina apuntó con todo contra la ahora ex de su ex.

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Vigna deslizó que Sabrina fue una de las causas por la que decidieron separarse y aseguró que ella “lo intent´ño todo” para tener una buena relación con la madre de los hijos de quien en ese momento era su pareja.

“¿Influyeron los problemas que Luciano tenía con Sabrina Rojas en la decisión de separarse?”, le preguntó el notero del ciclo de Eltrece. “Y sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y al final terminó influenciando”.

En esa misma línea aclaró: “Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”, se despachó.

Sabrina Rojas se despachó con todo contra Flor Vigna

Luego, otros programas fueron en busca de la palabra de Flor Vigna e hizo otras declaraciones en las que volvió a apuntar contra Sabrina Rojas, por lo que ella decidió volver a romper el silencio con un comentario aún más filoso del que había dejado anteriormente en en sus redes.

Esta vez, publicó un breve y contundente mensaje en sus historias con el que dejó entrever que si Vigna tuvo problemas con varias mujeres del espectáculo, eso habla mucho de ella y de la forma que tiene de vincularse.

Sabrina Rojas expuso a Flor Vigna de la peor manera.

“Cuando una mujer se pelea con una, con dos, con tres, con cuatro... siempre mujeres. Habla mucho de ella, no? Me quedo tranquila porque todo está a la vista, o casi todo”, expresó Sabrina súper furiosa por las declaraciones públicas de quien fue la última pareja del padre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Esto lo dijo haciendo referencia a las peleas que Vigna tuvo con Lourdes Sánchez, Noelia Marzol y Flor Jazmín Peña, entre otras en el último tiempo, en el contexto del Bailando y relacionados a su vida personal.