El motivo por el cual se separaron Flor Vigna y Luciano Castro

La reciente separación entre Flor Vigna y Luciano Castro ha dejado a todos sorprendidos, y ahora, Cora Debarbieri, en A la tarde, revela una teoría contundente sobre los posibles motivos detrás de esta ruptura, que pone el foco en la incapacidad de Flor para integrarse plenamente en la familia del actor.

La panelista expresó: “Yo digo que era algo que se veía venir porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse –por un tema de ella- dentro de lo que es la familia”.

Flor Vigna y Luciano Castro

De manera enfática, Debarbieri señaló que esta situación no se debía a un rechazo por parte de la familia de Luciano Castro, sino a una decisión personal de Flor.

De acuerdo con la panelista, Flor Vigna brillaba por su ausencia en eventos familiares, generando preguntas entre los familiares que se preguntaban por su ausencia.

“Nunca aparecía en eventos familiares, pero por decisión de Flor, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”, agregó Debarbieri.

La teoría se torna más clara cuando Cora Debarbieri concluye: “Me parece que Flor estaba como muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí. Como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro”.

Así anunció Flor Vigna su separación de Luciano Castro

Flor Vigna, a través de Instagram, confirmó la noticia de la ruptura, asegurando que se separaron con “mucho amor y respeto”.

La bailarina destacó que mantuvieron la separación en secreto por un tiempo para protegerse mutuamente y expresó su gratitud hacia Luciano Castro, reconociendo que aprendió “muchas cosas a su lado” y valorando el amor sano y libre que compartieron, aunque ahora les cueste despedirse.