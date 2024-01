Flor Vigna se grabó llorando y le pidió perdón a Noelia Marzol

Algunos días atrás, Flor Vigna lanzó su última canción “Picaflor” y todos se vieron dentro de polémicas cuando la cantante habló sobre las razones que la llevaron a crear dicha letra. Por un lado, Nicolás Cabré y, por otro, Noelia Marzol.

El picante cruce entre Flor Vigna y Noelia Marzol.

La cantante se encontraba en el jurado del Bailando 2023 y le correspondió evaluar al equipo del cual se retiró hace algunas semanas, conformado por Damasia Ochoa y Jonathan Lazarte, así como a Noelia Marzol, la bailarina que ocupó su lugar. Vigna comprometió a Noelia al expresar: “Nosotras compartimos un picaflor”.

Noelia Marzol, incómoda con la situación que generó Flor Vigna en el "Bailando". (Captura "Intrusos")

Noelia no comprendió a quién se refería Flor y se sintió muy molesta, especialmente considerando que ese día estaban presentes su esposo e hijos. La disputa entre ambas continuó en los pasillos del programa conducido por Marcelo Tinelli en América, y posteriormente, ambas expresaron su descontento en varios programas de televisión.

Flor Vigna.

Después de estos eventos, Flor Vigna dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar un comunicado en el que se disculpó con Noelia Marzol. Aseguró sentir vergüenza por su actitud y terminó llorando, admitiendo que no logra “superar” el pasado.

Qué dijo Flor Vigna en el video

En un clip editado en blanco y negro, Flor se grabó bajo el sol y dijo: “Bueno, necesito pedir perdón. Nada. Soy una boluda y estuve muy mal, me quise hacer la chistosa y salió mal... Asumo todos mis errores y prometo aprender de todo esto”.

Noelia Marzol.

Luego de estas palabras, detalló: “Ya le pedí perdón a Noe y encima ella fue hermosa, me escuchó y hasta me aconsejó. Y quiero pedir perdón, creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida te demuestra que no”.

Toda esta polémica comenzada por la mismísima Flor le dejó una moraleja y aprendió bastantes cosas al respecto. “Prometo aprender, le pido perdón a Noe y a todos... Me da mucha vergüenza lo mal que estuve. Perdón”, concluyó.