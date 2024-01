¡BOMBA!: Flor Vigna confirmó lo peor sobre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Flor Vigna y Nico Occhiato serán vinculados toda la vida. A pesar de haber conseguido nuevas parejas, la suya fue tan polémica que algún detalle queda en la memoria de los argentinos fanáticos de la farándula.

El tierno posteo de Nico Occhiato para Flor Jazmín

Este detalle lo saben ambos y, aunque les moleste, no demuestran mala onda con los medios de comunicación ni en las redes sociales. En las últimas semanas se dio a conocer que el conductor de LuzuTV está sumamente enamorado de Flor Jazmín Peña y Vigna quiso hablar al respecto.

En una conversación con Ciudad Magazine, la cantante aseguró que antes de estrenar “Picaflor”, su último tema, se lo mostró a su ex porque se gastan mutuamente y hay buena onda entre ellos.

“Yo le pregunté si quería cambiarle algún cambio a la letra. Él, que es un genio, se rio. Conoce el marketing más que nadie y quedamos en disfrutar de lo que pase en los medios. Entender que siempre nos van a unir o vincular. Entonces, quedamos en reírnos de eso en voz alta, él en su radio, y yo en mi música”, comentó al respecto.

Flor Vigna para sus videclips.

Como era de esperarse, el periodista de Ciudad le consultó de su opinión sobre el hecho de que Occhiato esté saliendo con una examiga. Sobre esto, la novia de Luciano Castro aseguró que: “Con Flor fuimos amigas y la quiero. Por eso preferí no hablar de la infidelidad y de los códigos. Ya pasó”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, en Uruguay el fin de semana. (Instagram Nico Occhiato)

Es de esa manera que, casi sin darse cuenta, Vigna dio a conocer que Nico le fue infiel con Flor Jazmín aunque no lo dijera directamente. Para terminar con el incómodo momento cuando el comunicador se dio cuenta, Flor sumó: “Hoy estamos todos bien. Eso es lo importante”.

Cómo es “PicaFlor”, la canción de Flor Vigna para su ex

En las últimas horas, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, confirmó detalles exclusivos sobre el nuevo tema de Vigna, el cual tiene un significado especial en toda esta historia.

Flor Vigna.

“Sos un picaflor, te gustan todas las flores”, se escucha cantar a la artista en el estribillo jugando con las palabras. Esto hace referencia claramente al hecho de que sus dos últimas novias se llaman Florencia.

Flor Jazmín Peña

“Qué tendrá ese muchacho se comentan las mujeres, tiene fama, tiene magia pero a dónde es que la tiene, tiene muchas cosas buenas tiene algunas cosas malas y mi amiga sabe cosas que a él no le conviene”, agrega en otras estrofas. Sin dudas, Vigna no tuvo miedo de nada y atacó a su ex sin dudarlo.