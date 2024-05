Las impensadas declaraciones de Luciano Castro sobre la pelea mediática de Flor Vigna y Sabrina Rojas

La separación de Flor Vigna y Luciano Castro dio de qué hablar pero no por ellos precisamente, sino por la pelea mediática que se desató entre la bailarina y Sabrina Rojas. Si bien ambas dialogaron y expusieron que todo quedó arreglado entre ellas, el actor habló por primera vez del tema ante los medios.

Castro fue como invitado al programa de stream que conduce la Negra Vernaci y Humberto Tortonese por Olga. Allí se mostró relajado por la confianza que tiene en quien fue su pareja durante cinco años, pero en la puerta lo esperaban los noteros de diferentes programas de espectáculos.

Lejos de mostrarse reacio a responder, el actor contestó a cada pregunta que le hicieron sobre su ruptura con Vigna, la pelea que se volvió mediática entre sus ex y el supuesto romance reciente con Griselda Siciliani, con quien también salió años atrás.

Sobre la separación de la cantante y bailarina expresó: “Estoy cada día mejor. Nadie está bien después de una separación, que costó, pero bueno son las órdenes de la vida”. Y destacó: “A veces no tiene que ver con la madurez, sino con saber que no y eso no me costó. Pero, día a día estoy mejor”, aseguró el artista.

Qué dijo Luciano Castro sobre la charla de Flor Vigna y Sabrina Rojas

Ante la consulta de cómo había tomado la pelea, pero sobre todo la charla entre sus ex, respondió sincero: “A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada. Yo jamás les pedí ni que hablasen, fue una decisión de ellas”.

“Me enteré después que había pasado y me pareció enorme. Me tranquilizó, porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los dimes y diretes. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso”, completó.

Finalmente aseguró que no habló al respecto con ellas luego de enterarse y resaltó: “Me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.

Acerca del supuesto romance con Griselda Siciliani, no solo lo desmintió sino que dijo que se encontraron en un evento y ambos se rieron de que nuevamente los vincularon.