Sabrina Rojas insultó al aire al enterarse del romance de su ex Luciano Castro y Griselda Siciliani

Tras la confirmación del romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas, conductora de América TV, dio su opinión sobre la relación en el programa Pasó en América.

Los rumores se materializaron y tanto Castro como Siciliani oficializaron su noviazgo, lo que generó un gran revuelo y muchas expectativas sobre las declaraciones de Rojas, exesposa del actor.

Durante el programa, Sabrina comentó: “Parece que alguien blanqueó y es ni más ni menos que mi exmarido”.

Daniel Ambrosino, compañero de Rojas, intervino con un tono irónico: “No dejó a una que ya está con otra, anda de flor en flor ese hombre”. Sabrina, sin hacerse cargo de la broma, respondió: “Eso lo dijiste vos”. Sin embargo, agregó: “Sorpresivo para todos, para mí no, yo ya lo sabía”.

Cuando Ambrosino le preguntó por qué no había dicho nada antes, Sabrina aclaró: “No es mi relación, no es mi historia. Aparte, esto no se trata de mandar al frente a la gente, este programa solo hace un repaso por América. El día que trabaje en Intrusos lo haré”.

Más tarde, Ambrosino indagó sobre su opinión respecto al romance, a lo que Sabrina, dirigiéndose a la cámara, expresó: “Te voy a contestar a vos, Griselda Siciliani... ¡Bienvenida a la familia! Se agranda la familia”.

El insulto en vivo de Sabrina Rojas

Entre risas, Ambrosino comentó irónico: “Evidentemente, Lucho hace muchas cosas buenas”. Sabrina, sin dudarlo, afirmó: “Eso doy fe... y todas las que hemos pasado por ahí damos fe”. Cuando el conductor le preguntó si estaba contenta con la relación, Sabrina sentenció: “¡Me chup... un huevo! Me da lo mismo”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, de novios. (Collage web)

Recordaron que Griselda y Luciano habían salido años atrás. Sabrina comentó: “Salieron hace mucho, y evidentemente durante todo este tiempo algo ha quedado, que necesitaron reencontrarse. Y ahora formalizar, porque en aquel momento no fue algo formal”.

No obstante, cuando Ambrosino quiso saber desde cuándo estaban saliendo, ella se negó a revelar esa información. El periodista recordó: “Vos en algún momento en el Bailando habías dicho algo así como ‘hay algunas busconas que mandan mensajes a hombres casados’”. A lo que Sabrina sentenció: “Así como lo dije, sucedía”.