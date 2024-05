Griselda Siciliani rompió el silencio y habló sobre Luciano Castro: ¿hay romance o no?

Los rumores fueron en aumentos estos días y era un secreto a voces en la farándula hasta que finalmente en la tarde de este lunes Griselda Siciliani echó por tierra todas las habladurías y rompió el silencio al hablar sobre su vida sentimental, y especialmente sub vínculo con Luciano Castro.

Consultada este lunes por un cronista del programa de América “A la Tarde”, la actriz hizo breves declaraciones pero muy contundentes ante la pregunta “Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”.

La actriz sonrió y despejó las dudas. “Sí. Estamos re bien”. La consulta fue mientras estaba en la calle junto a un grupo de personas y cuando le consultaron nuevamente desde lejos por su romance con Luciano Castro, ella asintió y levantó el pulgar para confirmarlo.

Más temprano, en “Intrusos” el periodista Guido Záffora también confirmó la noticia y aseguró que fue la propia Siciliani quién se lo dijo.

“Ellos tuvieron varias vueltas, como una pareja sexual, muy buen sexo. Griselda, separada de Suar, Castro en el 2007 estaba empezando con Sabrina y ahí se corta. Según me contó una fuente directa, Castro fue impoluto mientras salía con Sabrina, de hecho ella era la que le manejaba las redes sociales, se enamoró y formaron una familia. Pero después, cuando se separaron, volvieron a la carga, pero como una pareja touch and go, lo que no me aseguran es si esto siguió durante la etapa de Flor Vigna”, detalló Záffora.

También contó que cuando le preguntó directamente qué había de cierto en su romance con Luciano Castro, ella respondió el mensaje con un emoji de corazones. El periodista le dijo: “¿Qué sería esto, no entendí, y Griselda me escribió: ‘”Sería... no me preguntes, que no me gusta hablar de esos temas’”.

Otra que también recibió una confirmación por parte de Siciliani fue la periodista Laura Ubfal. “Están saliendo Griselda Siciliani y Luciano Castro, reconocido por ella. Le pregunté: ‘¿Estás con él?’, y me contestó que sí”, contó la periodista.