Griselda Siciliani blanqueó por qué hizo público su romance con Luciano Castro después de 17 años

Griselda Siciliani y Luciano Castro decidieron no esconderse más y confirmaron ante las cámaras que están juntos y que decidieron volver a darse una oportunidad en el amor, después de 17 años. Es que los actores estuvieron en pareja en 2007 y se reencontraron en el cumpleaños de Carla Peterson y revivió la llama del amor.

Ambos optaron por no negar que están saliendo, pese a que es muy reciente, para no tener que esconderse o negarlo cada vez que un periodista se los pregunte. “Me preguntaron ‘están saliendo’ y dije que sí. Fuimos a comer, estamos saliendo, pero no hay mucho más para decir”, respondió ante la pregunta del notero de Socios del Espectáculo (Eltrece).

“Tampoco me voy a hacer la misteriosa. Ya somos grandes, me gusta hacer mi vida, lo que tengo ganas. No hay mucha ciencia, no hay nada de malo”, explicó Griselda sobre por qué hizo público la nueva oportunidad que se dieron con Luciano Castro cuando se lo preguntaron.

“Vivimos la vida normal, tranquilamente”, agregó sobre la decisión que tomaron en conjunto de ya no negar que hay un vínculo que los une que va más allá de una amistad.

Griselda Siciliani aclaró cuándo revivió la llama del amor con Luciano Castro

Luego, dejó en claro que la pone en un lugar incómodo hablar de su vida privada, un punto en común con quien ahora es su pareja, sin embargo prefirió que ya se sepa públicamente para no tener que esconderse y así poder estar más tranquilos.

“Salimos en 2007, nos queremos mucho... se dan las cosas. Nos reencontramos hace poquito y se dio”, agregó con una enorme sonrisa en su rostro la protagonista de “Felicidades”, la obra que acaba de estrenar en calle Corrientes en la que actúa junto a su ex, Adrián Suar, y Benjamín Vicuña, entre otros actores.

“Vamos viendo, la pasamos bien”, fue la frase con la que Griselda cerró la nota cuando le preguntaron sobre planes a futuro con el actor, algo que aún no hablaron ya que es todo muy reciente.

Griselda Siciliani y Luciano Castro