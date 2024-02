Sabrina Rojas se la jugó y habló sobre una reconciliación con Luciano Castro

Las últimas semanas, Flor Vigna apareció en miles de portales de noticias por diversas polémicas hasta que todo se tiñó de gris para ella. A través de sus redes sociales expresó su separación de Luciano Castro y ahora Sabrina Rojas habló al respecto.

Flor Vigna y Lucho Castro.

El día de hoy, a penas comenzando la semana, la modelo estuvo en una nota con Intrusos y habló sobre el padre de sus hijos y la posibilidad de volver a conformarse como pareja teniendo en cuenta que él ahora está soltero y anteriormente tuvieron una familia.

Primero confesó que estuvo al tanto de la situación amorosa de Castro con Vigna porque el actor se lo comunicó a sus hijos. “No tengo nada para decir, No es un tema mío”, aseguro la blonda.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro. / Captura

Luego acotó: “Me enteré antes de la separación de Luciano y Flor. Me enteré por los nenes. Lu les había contando. Con Luciano tratamos de anticiparlos de aquellas noticias que pueden llegarles”. Asimismo, aseguró que los pequeños ya no compartían actividades ni nada similar “con Flor”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

¿Sabrina Rojas volvería con Luciano Castro?

Como era de esperarse, la mendocina tuvo que jugársela y hacer frente a los rumores de posible reconciliación con quien toda la vida será padre de sus hijos. “Vi en algunos portales: ‘crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas’”, le advirtió Pablo Layus, quien la entrevistaba.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Sobre este tema en particular, Rojas fue directa y tajante: “No, bueno, no me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente”. Para borrar cualquier otro rumor al respecto, se fundamentó y habló de su antigua relación con el Tucu López.

“Yo todavía estoy elaborando mi duelo con El Tucu. No cerré las puertas del todo con El Tucu. Me encantaría se pueda dar otra oportunidad”, concluyó frente a las cámaras.

En torno a la ruptura de Vigna y Castro, Denise Dumas lo habló en su programa y detalló que desde hace un tiempo existían diferencias que podrían haber llevado a Luciano a tomar la decisión de distanciarse de la bailarina.

Flor Vigna junto a Luciano Castro.

“Explotó todo cuando pasó lo del video hot, con la mano adentro. Sabrina discutió con Luciano, habló por acá un rato largo por teléfono con él. Luciano le decía que ni sabía que Flor había subido el video”, comentó la conductora luego de rememorar que Rojas ya había dicho que Flor no pasaba mucho tiempo con los hijos de su novio.

Porqué Luciano Castro se separó de Flor Vigna. / Captura

Para terminar de dar a entender las situaciones que podrían haber sumado para que la pareja se rompiera, Dumas agregó: “Cuando fue lo del cumpleaños de Fausto, que Rojas se enojó porque le llevó los chicos a Luciano y esa noche él no celebro con ellos, y Vigna salta a defenderlo, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Ya había muchas diferencias, y por eso sería que Luciano elige tomar distancia. Inclusive cuando ella estuvo en el jurado y le mandó muchos besos a él, intuimos que ya habían cortado”.